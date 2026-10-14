Da 3-1 a 3-4 in sette minuti, Roma affonda contro il Real Madrid

AGI - Nel giorno del ritorno di José Mourinho all'Olimpico, tre calci d'angolo nel finale condannano la Roma alla prima sconfitta in Champions e nella stagione. La squadra di Gasperini sfiora l'impresa contro il Real Madrid, ma subisce la beffa della rimonta dal 3-1 al 3-4 contro i Galacticos. Quella che sembrava essere la serata perfetta, si trasforma in un incubo per i giallorossi che perdono anche per infortunio Manu Koné, mentre Paulo Dybala e Matías Soulé sono usciti acciaccati.
È un colpo difficile da digerire per la Roma che si illude con la doppietta di Malen e il vantaggio iniziale di De Roon in uno stadio che ha dedicato la più calorosa delle accoglienze allo Special One.
Il primo tempo: sblocca De Roon, risponde Mbappé
Nel primo tempo la formazione di Gasperini fa la partita, completando più passaggi (264 a 220) e affacciandosi più volte dalle parti del portiere. L'infortunio muscolare di Koné costringe però i giallorossi a cambiare dinamiche di gioco, pur senza rinunciare a costruire con coraggio. Anche con Pisilli in campo la Roma palleggia bene e pressa con meccanismi consolidati. L'1-0 giallorosso al 20' nasce da uno scambio di compiti.
Dybala fa il De Roon e recupera un pallone in zona offensiva. E poi è De Roon a fare il Dybala scagliando dal limite dell'area la conclusione di prima intenzione che sorprende Courtois anche grazie ad una deviazione di Rüdiger. La rete del vantaggio giallorosso dura però pochissimo. E al 25' Mbappé - alla presenza numero 100 in Champions League - punisce la prima disattenzione giallorossa: Hermoso sbaglia l'intervento e spalanca un corridoio al francese che lascia partire un tiro deviato quel che basta da Mancini per mettere fuori gioco Gollini.
La ripresa: lo show di Malen porta la Roma sul 3-1
All'intervallo si ferma anche Dybala a causa di un risentimento muscolare. Al suo posto tocca a Rodrigo Mora, a cui bastano sei minuti per incidere. Dopo l'ennesimo recupero alto della Roma, il giovane portoghese serve col contagiri Malen che a tu per tu con Courtois non sbaglia (ancora con la complicità di una sporcatura). Sei minuti dopo la Roma firma il tris. Stavolta l'assist è di Soulé. Ciò che non cambia è la freddezza di Malen che fulmina ancora Courtois. Per Letexier è fuorigioco, ma il Var fa esultare ancora una volta l'Olimpico.
La beffa da tre calci d'angolo: il Real ribalta l'Olimpico
Mourinho corre ai ripari. Fuori uno spento Vinícius, dentro Endrick, obiettivo di mercato dei giallorossi in passato. Nel giro di due minuti la Roma rovina la sua partita perfetta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È proprio Endrick a colpire di testa in entrambi i casi: nel primo caso Gollini devia sui piedi dell'altro neo entrato Espí che riapre tutto, nel secondo gonfia direttamente la rete con lo stacco aereo. E infine è l'ex Rüdiger a punire Gollini per il terzo calcio d'angolo consecutivo. I calci piazzati erano l'arma segreta della Roma di Mourinho. Così lo Special One ha punito la sua ex squadra. La gara dei sentimenti finisce con le lacrime dei tifosi giallorossi.
Gasperini, li abbiamo surclassati poi noi paralizzati
"Potevamo fare anche qualche altro gol, loro sono stati surclassati in tutto. Hanno segnato su calcio d'angolo con la loro fisicità, per il resto non sono stati all'altezza". Lo ha detto a Prime Video l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta per 4-3 all'Olimpico contro il Real Madrid, che ha ribaltato il risultato nel finale con tre calci d'angolo.
"Ci siamo piantati sul traguardo - ha spiegato Gasperini -. Siamo stati passivi sui corner e abbiamo perso una partita che avevamo condotto in modo notevole. Loro hanno risorse su calcio d'angolo, ma li avevano calciati anche nel primo tempo e noi non avevamo mostrato quella negatività. Sembravamo paralizzati", ha aggiunto il tecnico giallorosso che ricorda che "le partite vanno portate in fondo, i minuti finali sono sempre determinanti". Gasperini non ha rimpianti sui cambi: "Rifarei quelle scelte. Alcune sono state dovute. Quando hai delle defezioni in difesa, non puoi fare altri tipi di cambi. Gli infortuni? Kone ha avuto uno stiramento, Dybala un risentimento. Gli altri sono acciacchi", ha chiarito a proposito dei cambi obbligati.