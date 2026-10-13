Chi è il 'Dottore delle nevi' a cui Sinner affida il suo ginocchio

AGI - Jannik Sinner ha deciso di affidarsi al dottor Herbert Schoenhuber che in passato curò anche Alberto Tomba e Sofia Goggia. La notizia è stata resa nota dalla Physioclinic sui social, clinica della quale Schoenhuber è tra i fondatori.
Sinner, entrato nella settimana numero 93 al primo posto del ranking mondiale, è alle prese con una problematica al ginocchio.
L'annuncio della Physioclinic
"Sinner che ha annunciato di aver chiuso la stagione in anticipo a causa del problema al ginocchio destro, ha deciso anche di affidarsi alle cure del dottor Herbert Schoenhuber, cofondatore di Physioclinic, ortopedico di fama internazionale, storico presidente della commissione medica della Fisi - si legge nella comunicazione della Physioclinic -. Siamo sicuri che anche Jannik, numero uno al mondo, nei prossimi mesi si riprenderà bene e tornerà a far sognare tutti gli appassionati di tennis già dalla prossima stagione".
Il medico delle nevi
Herbert Schoenhuber, il 'Dottore delle nevi', è entrato a far parte dello staff azzurro nel 1979.
Il precedente con Sofia Goggia
L'episodio più recente è legato a Sofia Goggia e al 'miracolo di Pechino' nel 2022 quando dopo la caduta a Cortina d'Ampezzo, il medico altoatesino seguì, al fianco di Andrea Panzeri, la prima visita al ginocchio della campionessa bergamasca. Ventitré giorni dopo l'infortunio, Goggia sulle nevi cinesi conquistò la medaglia d'argento nella discesa libera alle Olimpiadi di Pechino.
Le altre collaborazioni professionali
Schoenhuber ha seguito il velocista dell'atletica Filippo Tortu e ha lavorato diversi anni con il Milan. Collabora con diversi luminari internazionali, tra cui il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, l'ultimo ad aver visitato Sinner a Lione.