Venezia, esonerato Stroppa dopo la sconfitta con l'Atalanta
Il Venezia esonera Giovanni Stroppa: fatale la sconfitta con l'Atalanta
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Il Venezia esonera Giovanni Stroppa: fatale la sconfitta con l'Atalanta

Decisivo l'avvio di campionato senza punti per i lagunari, ultimi in classifica dopo sei giornate
Giovanni Stroppa
Afp - Giovanni Stroppa
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AGI - Il Venezia ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Fatale, per le sorti del 58enne allenatore lombardo, la sconfitta per 3-1 patita ieri sera dai lagunari sul campo dell'Atalanta. "Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall'incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge nella nota ufficiale della società veneta - Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista.

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Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde".

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I candidati alla panchina e il prossimo impegno

Due i nomi che sembrano favoriti per sostituire l'ex centrocampista di Foggia, Milan e Udinese: Davide Nicola e Paolo Zanetti. Il Venezia, ultimo in classifica ancora a zero punti dopo sei giornate, sarà impegnato sabato al 'Penzo' (ore 15) contro il Napoli.

Il quarto cambio in panchina in Serie A

Quello di Stroppa è il quarto esonero in Serie A in appena sei giornate dopo quello di Fabio Grosso alla Fiorentina (sostituito con Paolo Vanoli), di Domenico Tedesco al Bologna (Raffaele Palladino) e di Carlos Cuesta al Parma (Alberto Gilardino).

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