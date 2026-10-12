Torino batte 2-1 Udinese grazie a un 'regalo' della difesa friulana

AGI - Il Torino massimizza le occasioni create e supera in casa l'Udinese per 2-1. Sono Braganca e Kulenovic, con il generoso contributo di Okoye, a mettere la firma sulla partita.
Per oltre mezz'ora succede poco o nulla, nonostante siano gli ospiti a farsi preferire. A sbloccare il risultato al 36' sono però i granata. Dopo un corner battuto dalla sinistra, Adams ci prova con una girata e la palla finisce sul palo, ma sulla respinta è Braganca il più lesto di tutti a intervenire e a infilare Okoye a porta ormai vuota. Gli uomini di Runjaic non si scompongono e al 43' trovano l'1-1. Solet allarga per Ebosse che serve Ekkelenkamp, il quale si fa prima respingere il primo tentativo da Comuzzo ma poi riprende il pallone e trafigge Perri con il mancino. Le due squadre vanno al riposo in parità.
Gli episodi della ripresa
All'8' della ripresa, Okoye manca un pallone in uscita lasciandoselo sfuggire, ma Simeone non riesce ad approfittarne e calcia alto. Al quarto d'ora, il neo entrato Vlasic pennella un cross al bacio in area per Comuzzo, che in torsione mette a lato. Okoye la combina ancor più grossa al 22'. Su un pallone lungo, il portiere esce e non si intende con il neo entrato Bertola e lo travolge. La palla sfila alle loro spalle e Kulenovic, entrato da pochi istanti, deposita in rete a porta vuota per il 2-1. L'attaccante croato è in palla e al 28' ci prova con un destro a giro al termine di un'azione personale, ma la sfera esce a lato.
L'esordio di Alaba e il finale
Nel frattempo, Alaba entra in campo e fa il suo esordio in Serie A con la maglia bianconera. In avvio di recupero i friulani sfiorano il 2-2 quando Ekkelenkamp si gira e calcia di destro dal limite, ma la palla esce di un soffio alla destra di Perri. Sarà l'ultima occasione del match. I ragazzi di Abate possono così festeggiare una vittoria preziosa che li porta al dodicesimo posto a quota 7, allungando proprio sull'Udinese che resta ferma a 4.
Le formazioni
TORINO FC (3-5-2): Perri 5.5; Comuzzo 6.5, Coco 6.5, Rodriguez 5.5 (1' st Ismajli 6); Belghali 6, Braganca 7 (9' st Ilkhan 6, dal 32' st Gineitis sv), Mandragora 6.5, Oristanio 5 (9' st Vlasic 6.5), Cacciamani 6.5; Adams 6 (19' st Kulenovic 7), Simeone 6. In panchina: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Comer, Aboukhlal, Pellegri, Casadei, Fitz-Jim, Zapata. Allenatore: Abate 7.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye 4; Abankwah 6 (15' st Bertola 5.5), Solet 6.5, Ebosse 5.5; Vojvoda 5.5 (27' st Alaba sv), Karlstrom 5, Zarraga 5.5 (27' st Jovanovic 5.5), Kamara 5 (36' st Arizala sv); Ekkelenkamp 7, Chakvetadze 5.5; Unai Gomez 5 (27' st Davis sv). In panchina: Mrozek, Padelli, Lovric, Palma, Kabasele, Miller. Allenatore: Runjaic 5.5.
Arbitro e tabellino
ARBITRO: Crezzini di Siena 6. RETI: 36' pt Braganca, 43' pt Ekkelenkamp, 22' st Kulenovic. NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni. Ammoniti: Bertola. Angoli 4-3. Recupero 2' pt, 5' st.