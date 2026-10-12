Atalanta torna al successo, 3-1 al Venezia. Lagunari ancora a zero punti

AGI - L'Atalanta torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive: i nerazzurri vincono 3-1 contro il Venezia. Decisive la rete di Kessie e la doppietta di Krstovic. Notte fonda per il Venezia, alla sua sesta sconfitta di fila. Ancora zero punti per i lagunari: Giovanni Stroppa rischia l'esonero.
Per voltare pagina Sarri ha proposto il 4-2-3-1 con Elmas, Rowe e De Ketelaere sulla trequarti a supporto di Krstovic. Il Venezia ha risposto con un 3-5-2, Yeboah si è piazzato a supporto di Adams, con Sohm in cabina di regia.
L'avvio travolgente dell'Atalanta
La prima incursione di Basic - conclusione controllata da Carnesecchi -, non ha spaventato la Dea, passata in vantaggio al 4' su un'invenzione di Krstovic per Kessie, l'ivoriano ha superato Stankovic con un tocco sotto. Dopo appena due minuti è arrivato il raddoppio su calcio d'angolo con Krstovic, che ha girato in porta il cross di Elmas. L'Atalanta ha sfruttato gli spazi lasciati dal Venezia, al 30' è arrivato il terzo gol della serata con Krstovic, abile a ribadire in rete il piazzato di Rowe respinto da Stankovic. Sette minuti più tardi Hainaut ha riaperto la gara inserendosi coi tempi giusti sul traversone di Sagrado.
Le occasioni del Venezia nella ripresa
Nella ripresa i lagunari hanno alzato il ritmo, Kristensen ha deviato un colpo di testa di Adams sul palo, due minuti più tardi Yeboah ha colpito la traversa. L'attaccante dell'Ecuador è stato tra i più pericolosi, al 18' - lanciato in campo aperto - è stato ipnotizzato da Carnesecchi.
L'espulsione e la contestazione finale
Nel finale è stato Adams a divorarsi il pallone che avrebbe riaperto la partita, al 44' è stato ammonito Elmas per un fallo su Helgason, dopo una revisione al Var Tremolada ha deciso di espellere l'ex Napoli per grave fallo di gioco. A fine partita il Venezia è andato sotto la curva: contestazione feroce da parte della tifoseria dei lagunari. La panchina di Stroppa "scricchiola" più che mai.
Le formazioni e i voti
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6.5; Bellanova 6.5 (22' st Bernasconi 5.5), Kristensen 6.5, Scalvini 6 (22' st Kolasinac 6.5), Zappacosta 5.5; Kessie 7 (31' st Gaetano sv), Ederson 6.5; Elmas 6, De Ketelaere 6.5 (15' st Samardzic 6), Rowe 6.5 (31' st Zalewski sv); Krstovic 8. In panchina: Sonzogni, Sportiello, Pasalic, Scamacca, Raspadori, Obric, Idele. Allenatore: Sarri 7.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic 6.5; Halhal 5.5, Juan Jesus 5, Moreno 5 (38' st Schingtienne sv); Hainaut 6.5, Perez 5, Sohm 5 (42' st Rrahmani sv), Basic 5.5 (38' st Helgason sv), Correia sv (8' pt Sagrado 6.5); Adams 5.5 (38' st Lauberbach sv), Yeboah 6.5. In panchina: Montipò, Haps, Fanne, Mohammed, Dagasso, Berardi, Panada, Lisman, Fernandez, Gomes Furtado. Allenatore: Stroppa 5.
Arbitro, reti e note
ARBITRO: Tremolada di Monza 6. RETI: 4' pt Kessie, 6' pt Krstovic, 30' pt Krstovic, 37' pt Hainaut. NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 20.923. Ammoniti: Moreno, Juan Jesus. Espulsi: Elmas, al 44' st, per grave fallo di gioco. Angoli: 8-7 per l'Atalanta. Recupero: 1'; 4'.