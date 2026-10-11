Lazio - Monza 3-1, i biancocelesti agganciano l'Inter in vetta
Lazio-Monza 3-1, i biancocelesti agganciano l'Inter in vetta 
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Lazio-Monza 3-1, i biancocelesti agganciano l'Inter in vetta

Successo sofferto dei padroni di casa nonostante i brianzoli giocassero in dieci dal 35esimo minuto per l'espulsione di Lucchesi
Lazio-Monza 3-1, i biancocelesti agganciano l'Inter in vetta
Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio
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AGI - La Lazio batte il Monza per 3-1 nella sesta giornata di Serie A, riagganciando l'Inter in testa alla classifica.

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Si parte subito ad alta intensità e al 3' la Lazio passa in vantaggio. Frattesi recupera palla sulla trequarti e la lascia a Noslin; la sfera arriva a Tavares, che dai 20 metri fa partire un mancino potente per l'1-0.

Il Monza sfiora il pari, poi arriva il raddoppio

I padroni di casa rimangono in avanti sfruttando il momento positivo, ma al 21' rischiano quando Varela raccoglie il pallone in area e batte Mandas: l'arbitro annulla la rete per fuorigioco.

Il rischio corso scuote i biancocelesti, che al 23' raddoppiano grazie a Isaksen. Un Noslin fin qui fondamentale sforna il secondo assist della partita, appoggiando per il piattone mancino del compagno di squadra sul secondo palo, sul quale Tornqvist non arriva.

Rosso a Lucchesi, Monza in dieci

Le cose per gli uomini di Juric peggiorano ulteriormente al 35', quando Lucchesi, nel tentativo di fermare l'avanzata di Noslin, lo stende in campo aperto commettendo fallo da ultimo uomo. Collu non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso che lascia il Monza in dieci.

Si va all'intervallo sul risultato di 2-0.

Goglichidze riapre la partita

Gli ospiti rientrano in campo con un altro piglio e, dopo nemmeno un minuto dall'inizio della ripresa, accorciano le distanze. Angolo dalla sinistra, Mota prolunga per la testa di Goglichidze (entrato prima dell'intervallo) che vale il 2-1.

Lazio in difficoltà, poi arriva il colpo del ko

Gattuso prova a svegliare i suoi con una serie di cambi, ma i biancocelesti ora faticano a contenere le avanzate avversarie, nonostante l'uomo in più. Mandas deve intervenire in più occasioni, mentre in attacco le occasioni della Lazio latitano. Nel finale torna però in avanti la squadra biancoceleste.

Prima Isaksen colpisce il palo, poi arriva il 3-1 con Pinamonti, entrato poco prima, che devia in porta un pallone messo in mezzo da Pedraza e trova il primo gol in maglia biancoceleste.

Lazio al vertice, Monza ancora in difficoltà

La Lazio vince ancora e rimane al vertice della classifica insieme all'Inter. Il Monza, invece, resta fermo a quota 4 punti.

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