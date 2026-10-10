MotoGp, Marquez vince Sprint in Indonesia ed è leader mondiale

AGI - Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito di Mandalika.
Lo spagnolo sfrutta le cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e i problemi tecnici di Jorge Martin, quarto al traguardo, per riprendersi la vetta della classifica iridata piloti, salendo a +4 proprio su Martin, secondo.
Il podio della Sprint
Completano il podio di giornata l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.
Più indietro:
- Alex Marquez (Ducati Gresini), quinto;
- Pedro Acosta (Ktm), sesto;
- Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), settimo;
- Francesco Bagnaia (Ducati), ottavo.
Marquez: «Gara molto dura»
"È stata una gara molto dura, soprattutto alla partenza - il commento a caldo di Marc Marquez dopo la Sprint -. Quando ho visto che Martin era davanti ho dato tutto, ho commesso un errore al quarto giro ma sono riuscito poi a riprenderlo. Lui probabilmente ha avuto un problema con la pressione delle gomme: sono contento. Cerco sempre di gestire il rischio e di non strafare".
Di Giannantonio guarda avanti
"Sono sempre molto critico riguardo me stesso - spiega Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) - e anche oggi avrei potuto fare meglio, ma era importante tornare sul podio. Abbiamo fame e vogliamo lottare ancora: continuiamo a spingere così".
Ogura: «Possiamo ancora migliorare»
"È stata una bella Sprint. Ci sono ancora dei punti dove possiamo migliorare se vogliamo lottare per il podio anche nella gara lunga. La strada è ancora lunga, speriamo bene per domani", ha affermato Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) dopo il secondo posto nella Sprint Race.