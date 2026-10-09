Brignone: 'Mi piace sciare ma tornerò quando starò bene'

AGI - "Sciare mi piace da morire come anche fare questa vita, mi sento una privilegiata a poter essere ancora qui e fare l'atleta. Voglio tornare a fare quello che mi piace, ma quando starò bene".
Sono le parole di Federica Brignone a margine del Fisi Media Day all'Armani Teatro di Milano, rispondendo alla domanda circa il suo ritorno sugli sci.
Le medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026
Brignone ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 ha conquistato la medaglia d'oro nel supergigante e la medaglia d'oro nello slalom gigante dopo il grave infortunio alla gamba del 3 aprile 2025, che l'ha costretta a un lungo periodo di inattività sugli sci.
Il percorso di recupero
"A fine agosto mi sono operata, anche pensando alla mia vita dopo, ora sto facendo fisioterapia e spero di migliorare in fretta", ha aggiunto la sciatrice valdostana dei Carabinieri. "Sto lavorando giorno per giorno, cerco di migliorare e sono molto contenta del percorso che sto facendo ma c'è ancora bisogno di tempo".
Nessuna data per il rientro
Federica Brignone non ha parlato di rientro sugli sci e, quindi, di ritorno alle gare. Brignone e Sofia Goggia non saranno al cancelletto di partenza dello slalom gigante di apertura di Sölden, in programma il 24 ottobre.