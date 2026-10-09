Everton, i Friedkin valutano la cessione di una quota del club

AGI - L'Everton, in una nota pubblicata stamane sul proprio sito internet, ha reso noto che "il Friedkin Group sta valutando nuove opzioni di investimento per il club, inclusa la possibile cessione di una quota di controllo". Dunque, dopo le indiscrezioni di stampa, è arrivato il tanto atteso comunicato ufficiale.
Dunque si parla di quote e non dell'intero pacchetto, anche se già da settembre The Athletic aveva ipotizzato la possibile cessione totale dell'Everton da parte della proprietà statunitense che dall'agosto del 2020 è alla guida della Roma e che nel 2024 acquistò i Toffees.
Le motivazioni del gruppo Friedkin
"Quando TFG (The Friedkin Group) ha assunto la guida dell'Everton, il club stava affrontando una situazione di forte incertezza finanziaria e diverse difficoltà, in campo e fuori.
La priorità immediata è stata quella di garantire la stabilità, gli investimenti e il supporto necessari per assicurare il futuro del club, compreso il completamento del tanto atteso stadio per i suoi splendidi tifosi", sottolinea il Gruppo Friedkin nella nota pubblicata sul sito del club.
«È il momento di valutare il prossimo capitolo»
"Ora che queste basi sono solide, è giunto il momento di valutare il prossimo capitolo per l'Everton", prosegue la nota. "Prenderemo in considerazione solo manifestazioni di interesse da parte di soggetti che riteniamo possano essere i custodi ideali per guidare il club verso il futuro e valorizzare i progressi già compiuti.
Durante questo processo, l'obiettivo di TFG rimarrà invariato: sosterremo il club in ogni modo necessario per raggiungere il successo sportivo e continueremo a impegnarci per avere un impatto positivo su tutte le attività del club".
Nessun altro commento durante il processo
"TFG e la società non rilasceranno ulteriori dichiarazioni finché questa fase sarà in corso. TFG si è avvalso della consulenza di Moelis & Company", conclude l'Everton.