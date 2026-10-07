Il mondo del volley in lutto: morta a 35 anni Stefania Corna

AGI - Lutto profondo nel mondo della pallavolo italiana per la scomparsa prematura di Stefania Corna. L'ex palleggiatrice bergamasca si è spenta a soli 35 anni dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia.
Cresciuta nei quadri giovanili della Foppapedretti Bergamo, Corna ha costruito una solida carriera sui campionati di vertice del volley nazionale. Tra il 2005 e il 2007 ha militato nel Club Italia, per poi indossare le maglie di numerose società di Serie A tra cui Milano, Pavia, Parma, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci. La sua ultima parentesi agonistica risale al 2017 tra le fila del Cutrofano.
I successi in Azzurro
In maglia azzurra Stefania Corna si è distinta giovanissima sul panorama internazionale, laureandosi due volte campionessa europea con la Nazionale Juniores nel 2006 e nel 2008. Il debutto con la Nazionale maggiore è arrivato il 7 giugno 2011 durante il Montreux Volley Masters nel match contro Cuba.
Il cordoglio della FIPAV e dei club
La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutto il movimento pallavolistico.
In una nota ufficiale, la Federazione Italiana Pallavolo ha espresso il proprio dolore: "Il Presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il Segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV si uniscono al dolore della famiglia di Stefania, inviando sentite condoglianze".
"Ci sono notizie che non vorremmo mai dover raccontare. La Savino Del Bene Volley piange la prematura scomparsa di Stefania Corna - scrive la Savino Del Bene Volley Scandicci - Una notizia che colpisce profondamente tutto il mondo della pallavolo e anche la nostra famiglia. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che hanno condiviso con Stefania un pezzo di vita e di campo. Ciao Stefania, sarai sempre parte anche della nostra storia".
I funerali di Stefania Corna si terranno venerdì 9 ottobre alle ore 10:00 presso la Chiesa di San Giorgio Martire a Boltiere, in provincia di Bergamo.