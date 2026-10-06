La giunta Coni approva la nomina di Malagò commissario della Figc

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AGI - La Giunta nazionale del Coni ha indicato, all'unanimità, Giovanni Malagò a commissario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc). Ora la ratifica spetta al Consiglio nazionale del Coni che si riunirà alle ore 14. In precedenza il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e lo stesso Malagò, che ieri si erano sentiti al telefono e oggi hanno avuto un incontro di circa 20 minuti, avevano trovato un accordo sul commissariamento.
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La nuova assemblea elettiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio non potra' tenersi oltre il 31 gennaio 2027. Lo apprende l'AGI circa quanto deciso nel corso della riunione d'urgenza della Giunta nazionale.
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