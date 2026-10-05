Sinner salta Shanghai ma resta N.1 ATP: la classifica
Sinner salta anche Shanghai per il ginocchio, ma resta numero 1 al mondo: la nuova classifica ATP
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Sinner salta anche Shanghai per il ginocchio, ma resta numero 1 al mondo: la nuova classifica ATP

Il rientro dell'altoatesino slitta a Vienna. Zverev frenato da Djokovic: Flavio Cobolli ancora settimo e nuovo record per il 19enne Cinà
Jannik Sinner
Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jannik Sinner
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AGI - Jannik Sinner rimanda ancora il suo rientro in campo: niente Shanghai a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo perseguita da Wimbledon. Il campione altoatesino rimane comunque per un'altra settimana — la 92esima — al comando del ranking ATP e ci resta almeno fino a Vienna, quando dovrebbe rimettere piede nel circuito.

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Alexander Zverev, per scalzarlo già in Oriente, avrebbe dovuto vincere sia a Pechino che a Shanghai: la sconfitta del tedesco contro Novak Djokovic frena però la sua corsa, anche se consolida la seconda posizione e riduce il gap dal vertice. Al terzo posto, ma staccato, si conferma Carlos Alcaraz, che precede Ben Shelton. Subito dietro, Daniil Medvedev scavalca al quinto posto Felix Auger-Aliassime, eliminato all'esordio a Pechino.

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In Top 10 si conferma stabilmente anche Flavio Cobolli, che conserva la settima posizione nonostante l'uscita al debutto nel torneo cinese. Alle sue spalle figura Frances Tiafoe, fresco d'ingresso tra i primi dieci al mondo, seguito da Alex De Minaur che si riprende la nona piazza a scapito di Arthur Fils.

Ecco la sezione della Top 10 ATP trasformata in un elenco puntato chiaro e immediato:

La top ten aggiornata

  • 1. Jannik Sinner (Ita) — 11.000 pt (--)

  • 2. Alexander Zverev (Ger) — 9.720 pt (--)

  • 3. Carlos Alcaraz (Esp) — 5.260 pt (--)

  • 4. Ben Shelton (Usa) — 4.680 pt (--)

  • 5. Daniil Medvedev (Rus) — 4.010 pt (+1)

  • 6. Felix Auger-Aliassime (Can) — 3.890 pt (-1)

  • 7. Flavio Cobolli (Ita) — 3.680 pt (--)

  • 8. Frances Tiafoe (Usa) — 3.380 pt (--)

  • 9. Alex De Minaur (Aus) — 3.300 pt (+1)

  • 10. Arthur Fils (Fra) — 3.275 pt (-1)

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