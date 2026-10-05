Italia batte Turchia 3-1: Scamacca e Esposito decisivi

AGI - L'Italia vince 3-1 contro la Turchia ed evita aritmeticamente la retrocessione in Lega B nella Uefa Nations League: secondo successo nelle prime quattro gare, ma soprattutto secondo posto nel gruppo 1 alle spalle della Francia. L'Italia tornerà in campo il 12 novembre, gli azzurri ospiteranno a Milano la Francia, la fase a gironi della Nations League si chiuderà in casa del Belgio, il 15 novembre. Momento complicato per Vincenzo Montella che, con 4 sconfitte su 4, rischia l'esonero.
Il turnover di Mancini e il modulo di Montella
Nove cambi su undici per Mancini dopo l'ottima prestazione contro la Francia. In porta confermato Donnarumma, in difesa spazio a Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri. A centrocampo si è rivisto Romano (ottima risposta dopo gli errori contro il Belgio) scortato da Barella e Doumbia, in attacco Scamacca è stato supportato da Vergara e Maldini. Montella ha schierato il solito 3-4-2-1 con Akgun unica punta, assente lo squalificato Arda Guler.
Primo tempo: la sblocca Scamacca a Bologna
La Turchia ha iniziato con un piglio differente rispetto alla sfida di Bursa, Kabak ha provato a sorprendere Donnarumma con una conclusione dalla distanza. L'unica occasione italiana dei primi venti minuti è stata costruita da Scamacca, ma la conclusione dell'attaccante dell'Atalanta è terminata alta.
Al 26' è arrivato il vantaggio azzurro grazie allo stesso Scamacca: sul cross di Di Lorenzo, il numero 11 ha calciato in porta dopo un rimpallo trovando la sua seconda rete in nazionale. Dopo la rete subita la Turchia non è riuscita più ad impensierire l'Italia, la squadra di Mancini ha gestito senza affondare.
Secondo tempo: pareggio turco, poi Calafiori e Pio Esposito chiudono il match
Nella ripresa i turchi hanno alzato il ritmo cercando di scardinare la difesa di casa col palleggio, al 16' è arrivato il pareggio di Simsir - servito da Celik - dopo una lettura errata da parte della difesa azzurra. Dopo appena quattro minuti, al 20', Calafiori ha riportato in vantaggio l'Italia sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra: proteste da parte dei turchi per via di una presunta spinta, ma Marciniak ha convalidato il 2-1.
Nel finale la squadra di Montella ha alzato il proprio baricentro, Donnarumma si è superato sulla conclusione di prima intenzione di Ozcan. Al 42' è arrivata la terza rete, Doumbia ha affondato sulla destra iniziando l'azione, poi Romano ha consegnato a Pio Esposito il pallone per il suo settimo gol in 13 partite.
Scamacca, felice per il gol e per il risultato
"Sono felicissimo ma più che per il gol per il risultato, era importantissimo vincere. Sapevamo che non sarebbe stata facile perché la Turchia è una squadra tosta". Così, ai microfoni della Rai, Gianluca Scamacca, centravanti dell'Italia, dopo il successo sulla Turchia nella quarta giornata di Nations League. "Penso sempre a farmi trovare pronto e a dare il massimo", aggiunge Scamacca.
Il prossimo appuntamento: sfida alla Francia a San Siro
Dopo la vittoria di questa sera allo stadio Dall'Ara di Bologna contro la Turchia la nazionale di Roberto Mancini tornerà in campo giovedì 12 novembre allo stadio Meazza di Milano per affrontare la Francia di Zidane, in un match valido per la quinta giornata di Nations League.