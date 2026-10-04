MotoGp Giappone: Marquez vince a Motegi, Martin a +2

AGI - Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone della MotoGp: lo spagnolo della Ducati ha bissato il trionfo nella Sprint e si è avvicinato ancora a Jorge Martin, arrivato secondo, che resta in testa al mondiale ma con soli due punti di vantaggio. Terza l'altra Aprilia di Marco Bezzecchi, quarta la Ktm di Andrea Bastianini.
Quinta l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, sesta quella di Ai Ogura. Solamente settimo Pedro Acosta (Ktm), mentre torna in top ten Francesco Bagnaia (Ducati), ottavo. In classifica Marquez sale a quota 331 punti e si avvicina a soli due punti da Martin, in testa con 333 punti. Bezzecchi resta terzo e si allontana a -49 dal compagno di squadra e sembra ormai fuori dalla lotta per il titolo.
Per Marc Marquez ora il distacco dalla vetta è minimo dopo che ha rimontato 100 punti dalla vetta dal Mugello (allora in testa c'era Marco Bezzecchi) a Motegi. Il campione del mondo della Ducati ha centrato la sesta vittoria in stagione, quinto en-plein da 37 punti col successo anche nella Sprint, il tutto negli ultimi 9 GP. Martin era partito in testa ma all'11mo giro Marc Marquez lo ha sorpreso e superato con un cambio di direzione repentino della curva 9.
Le voci dei protagonisti
Soddisfatto Marc Marquez che vincendo la gara si è avvicinato ancora alla vetta del mondiale: "Era importante fare il massimo dei punti e sono contento di esserci riuscito", ha detto lo spagnolo della Ducati, "la gara è stata dura quando sono stato dietro, ma sapevo che mettendomi davanti sarei riuscito ad avere un bel passo. Quando ho superato Martin ho fatto il mio ritmo e ho fatto gli ultimi due giri abbastanza rilassato".
Jorge Martin con il secondo posto ha salvato il primato in classifica: "Sono contento del feeling che ho avuto, anche se volevo vincere. Oggi era difficile battere Marc. Ho guidato molto pulito e più di cosi' non potevo fare, ma devo dire che abbiamo un bel pacchetto per continuare a lottare nelle prossime gare".
Infine Marco Bezzecchi commenta così il terzo posto nel Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp: "è stato un weekend duro, nel finale è stato difficile conservare il podio dagli attacchi di Bastianini. Ho lavorato tanto e sono contento del terzo posto".
L'ordine di arrivo:
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1. M. Marquez (Spa-Ducati) – 24 giri in 41'31"467
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2. J. Martin (Spa-Aprilia) – a +1"363
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3. M. Bezzecchi (Ita-Aprilia) – a +2"252
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4. E. Bastianini (Ita-KTM) – a +2"330
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5. R. Fernandez (Spa-Aprilia) – a +14"815
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6. A. Ogura (Gia-Aprilia) – a +15"210
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7. P. Acosta (Spa-KTM) – a +16"928
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8. F. Bagnaia (Ita-Ducati) – a +20"333
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9. F. Aldeguer (Spa-Ducati) – a +23"545
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10. L. Marini (Ita-Honda) – a +25"677
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11. B. Binder (Rsa-KTM) – a +25"853
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12. F. Quartararo (Fra-Yamaha) – a +30"867
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13. S. Chantra (Tha-Honda) – a +31"333
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14. M. Vinales (Spa-KTM) – a +33"995
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15. F. Morbidelli (Ita-Ducati) – a +34"590
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16. A. Rins (Spa-Yamaha) – a +39"228