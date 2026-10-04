Verstappen vince a Sepang: Antonelli 2° e leader del Mondiale

AGI - Max Verstappen ha vinto il Gran Premio della Malesia, 16ma prova del Mondiale di Formula 1, davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli. Sul circuito malese di Sepang, il pilota olandese della Red Bull ha centrato il primo successo stagionale. Terza la Ferrari di Lewis Hamilton, quarta quella di Charles Leclerc, dopo grandi rimonte. George Russell con l'altra Mercedes si è ritirato e quindi si allontana ancora dal leader iridato Antonelli.
Pioggia, Safety Car e rimonte: la cronaca della gara e il podio
L'olandese, ultimo vincitore a Sepang nel 2017, precede al traguardo la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli al termine di una gara in condizioni miste, partita in ritardo per la forte pioggia e animata nel finale dal ritiro di George Russell (Mercedes), terzo a cinque giri dalla fine, per un problema tecnico. Completa il podio Lewis Hamilton (Ferrari), bravo a sfruttare due Safety Car dopo una strategia sbagliata in partenza. Quarto Charles Leclerc (Ferrari) davanti a Isack Hadjar (Red Bull). Sesto Oscar Piastri (McLaren), seguito da Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Lando Norris (McLaren) e Arvid Lindblad (Racing Bulls).
Le parole di Verstappen dopo il trionfo
"È davvero molto bello, sono fiero di tutti quanti ed è fantastico essere tornato a vincere. Sono successe tante cose e la gara è stata frenetica. La strategia è stata azzeccata e siamo riusciti a rimontare, nonostante una partenza non buona". Così Max Verstappen (Red Bull) dopo la vittoria nel sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1.
Antonelli "Seconda posizione il massimo per noi oggi"
"La seconda posizione è il massimo che potevamo fare oggi, complimenti alla Red Bull. Oggi abbiamo faticato più del solito, ma il pubblico è stato incredibile e speriamo di poter tornare in futuro in Malesia". Così Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) dopo il secondo posto nel Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1.
Hamilton "gara dura, scelta sbagliata in partenza"
È stata una gara dura. Abbiamo fatto la scelta sbagliata in partenza e mi sono ritrovato a un minuto dai primi. Ho dovuto inseguire parecchio ma ho tenuto la testa giù e siamo riusciti a rimontare". Così Lewis Hamilton (Ferrari) dopo il terzo posto nel Gran Premio del Bahrein, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1.