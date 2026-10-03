Gp del Giappone, Marc Marquez trionfa nella Sprint
Gp del Giappone, Marc Marquez trionfa nella Sprint e riapre il mondiale
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Gp del Giappone, Marc Marquez trionfa nella Sprint e riapre il mondiale

Il pilota della Ducati riduce a sette punti il distacco dalla vetta occupata da Jorge Martin che, intanto, conquista la pole
Gp del Giappone, Marc Marque trionfa nella Sprint e riapre il mondiale
Toshifumi KITAMURA / AFP - Il pilota spagnolo del Ducati Lenovo Team Marc Marquez durante le qualifiche del Gp del Giappone al Mobility Resort Motegi
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AGI - Marc Marquez vince la Sprint del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito di Motegi.

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Il pilota spagnolo della Ducati trionfa davanti a Diogo Moreira, che arriva quarto al traguardo ma beneficia della doppia penalità di una posizione comminata a Jorge Martin (Aprilia), retrocesso terzo, e a Enea Bastianini (Ktm Tech3), sceso al quarto posto. Quinta piazza per l'Aprilia del team Trackhouse di Ai Ogura, davanti all'Aprilia di Marco Bezzecchi, sesto al traguardo.

La classifica iridata si riapre

Marc Marquez riduce così a sette lunghezze il distacco dalla vetta della classifica del Mondiale, occupata da Jorge Martin.

L'incidente al primo giro

Da segnalare l'incidente al primo giro con coinvolti Alex Marquez, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Per Alex Marquez si è trattato di un errore in frenata. Tutti e tre i piloti non hanno potuto proseguire la gara.

Appuntamento alla gara lunga

Domenica 4 ottobre, alle 7 italiane, andrà in scena la gara lunga sul circuito di Motegi.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race

Questo l'ordine di arrivo della Sprint Race della classe MotoGP del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento della stagione (su 22), disputata lungo il circuito di Motegi:

  1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 20'50"376 alla velocità media di 165,8 km/h
  2. Diogo Moreira (Bra) Honda a 2"754
  3. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 2"466*
  4. Enea Bastianini (Ita) Ktm a 2"508*
  5. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 5"992
  6. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 6"984
  7. Johann Zarco (Fra) Honda a 8"088
  8. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 8"817
  9. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 10"586
  10. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 11"129

* Penalizzati di una posizione per track limits.

Giro più veloce

Il giro più veloce della Sprint è stato realizzato da Marc Marquez al nono passaggio in 1'43"471, alla velocità media di 167 km/h.

Martin conquista la pole

Jorge Martin, intanto, conquista la pole position: il pilota spagnolo dell'Aprilia, leader della classifica iridata, firma il miglior giro, in 1'42"371: partirà dalla prima casella in griglia davanti alla Ducati di Marc Marquez e alla Ktm di Pedro Acosta. Apre la seconda fila l'Aprilia di Marco Bezzecchi, quarto, che precede la Ducati Gresini di Alex Marquez e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. La Ktm Tech3 di Enea Bastianini scatterà dalla settima casella, in terza fila assieme all'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e alla Honda Lcr di Diogo Moreira. La Ducati di Pecco Bagnaia comincerà invece dalla tredicesima posizione.

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