F1, pole Verstappen in Bahrain.Ferrari in prima fila con Hamilton

AGI - Max Verstappen conquista la pole position al Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1, in scena lungo il circuito di Sepang, in Malesia.
L'olandese della Red Bull firma il giro veloce in 1'35"130 e partirà davanti a tutti nella gara di domenica, 4 ottobre (ore 9 italiane), in prima fila assieme alla Ferrari di Lewis Hamilton (+0"298).
Il secondo miglior tempo è dell'altra Red Bull di Isack Hadjar (+0"428), che però dovrà scontare cinque posizioni di penalità in griglia per il cambio dell'ICE e partirà ottavo.
Antonelli apre la seconda fila, Leclerc quinto ma scatterà quarto
Apre la seconda fila la Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli (+0"381), che precede l'altra Ferrari di Charles Leclerc (+0"536).
Terza fila tutta McLaren con Lando Norris quinto e Oscar Piastri sesto, mentre George Russell (Mercedes) partirà settimo davanti ad Hadjar.
Quinta fila con Pierre Gasly (Alpine) nono e Gabriel Bortoleto (Audi) decimo.
Vasseur: "Buona qualifica, ma in gara conterà il degrado"
"È una buona qualifica, senza dubbio. Verstappen stava volando dall'inizio del weekend, quindi era difficile per noi. Nel complesso abbiamo fatto due buoni giri. Leclerc era un po' sulla difensiva dopo l'errore che aveva fatto nel giro precedente.
In gara conterà molto il degrado e come andremo domani sarà più decisivo della posizione in qualifica, però preferisco comunque partire dalle prime file".
Così, a Sky Sport, il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, dopo le qualifiche al Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1, in scena lungo il circuito di Sepang, in Malesia, dove Lewis Hamilton ha chiuso secondo e Charles Leclerc quinto (ma partirà quarto).
La strategia sulle gomme
"Sappiamo tutti che il degrado sarà alto ed è piuttosto difficile leggere le gomme e il degrado su uno stint più lungo", aggiunge Vasseur. "Bruciare un set di medie è stata la nostra scelta".
La risposta ai pettegolezzi
Quanto alle parole di Leclerc e Hamilton, che lo hanno difeso a inizio weekend: "Non sono solo loro due o io che difendo loro. Credo che si debba smettere con tutti i pettegolezzi. Noi stiamo lavorando come team nei momenti positivi e negativi. Oggi tutto il team ha ottenuto un buon risultato, e siamo un team anche nei momenti negativi", conclude Vasseur.