Ronaldo rompe con il Portogallo: 'Spiegherò tutto'
Ronaldo rompe con il Portogallo: "Spiegherò tutto"
Home>Sport

Ronaldo rompe con il Portogallo: "Spiegherò tutto"

Sui social Cr7 parla della decisione di lasciare la nazionale portoghese dopo che il ct aveva annunciato che non avrebbe giocato domani.
Cristiano Ronaldo nella leggenda, in gol in sei Mondiali di fila
RONALDO SCHEMIDT / AFP - Cristiano Ronaldo
ronaldo
di lettura

AGI - "Dopo la conferenza stampa dell'allenatore e dopo una conversazione con il presidente della Federcalcio, ho deciso di lasciare il campo della squadra nazionale. A tempo giusto, dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la squadra nazionale, a cui mi sono sempre dedicato". Così sui social Cristiano Ronaldo, parla della decisione di lasciare la squadra portoghese dopo che il ct aveva annunciato che non avrebbe giocato domani.
"Ora è il momento di augurare buona fortuna a Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni" ha concluso CR7.

ADV
ADV