Ronaldo rompe con il Portogallo: 'Spiegherò tutto'

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AGI - "Dopo la conferenza stampa dell'allenatore e dopo una conversazione con il presidente della Federcalcio, ho deciso di lasciare il campo della squadra nazionale. A tempo giusto, dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la squadra nazionale, a cui mi sono sempre dedicato". Così sui social Cristiano Ronaldo, parla della decisione di lasciare la squadra portoghese dopo che il ct aveva annunciato che non avrebbe giocato domani.
"Ora è il momento di augurare buona fortuna a Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni" ha concluso CR7.
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