Olimpiadi, la torcia di Los Angeles 2028 in tutti i 50 Stati Usa

AGI - La staffetta della torcia olimpica di Los Angeles 2028 attraverserà per la prima volta tutti i 50 Stati degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato gli organizzatori, precisando che il percorso partirà da Atlanta, in Georgia, e si concluderà in California.
Partenza da Atlanta e tradizione olimpica
Il viaggio inizierà nella primavera del 2028 dalla città che nel 1996 ha ospitato l'ultima edizione statunitense dei Giochi olimpici estivi. Come da tradizione, la fiamma olimpica sarà accesa a Olimpia, in Grecia, per poi essere trasportata in aereo ad Atlanta e dare il via al percorso verso la cerimonia inaugurale di Los Angeles.
Le dichiarazioni degli organizzatori
«Ogni Olimpiade comincia con una sola fiamma e portarla fino a Los Angeles è un onore e un privilegio che condivideremo con ogni angolo del Paese», ha dichiarato il presidente di LA28, Casey Wasserman.
Itinerario ancora da definire
I dettagli dell'itinerario sono ancora in fase di definizione e saranno resi noti il prossimo anno.
Il confronto con le edizioni precedenti
Per i Giochi di Atlanta 1996 la staffetta aveva toccato 42 Stati, mentre per Los Angeles 1984 ne aveva attraversati 33. Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 si svolgeranno dal 14 al 30 luglio 2028.