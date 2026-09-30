Musetti si ferma, frattura alla mano e forfait a Tokyo

AGI - Un problema alla mano impedirà a Lorenzo Musetti di prendere parte all'Atp 500 di Tokyo dove al debutto avrebbe dovuto affrontare il britannico Arthur Fery, sconfitto in tre set al primo turno dei recenti Us Open.
L'annuncio sui social
È stato lo stesso tennista toscano a comunicare la notizia attraverso i propri profili social. "Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest'anno a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra che mi sono procurato durante un allenamento", ha scritto l'azzurro.
La delusione per il torneo giapponese
Musetti ha espresso tutto il proprio rammarico per il forfait, sottolineando il legame con il pubblico giapponese. "Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l'ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo".
L'obiettivo è rientrare a Shanghai
Nonostante l'infortunio, il numero uno azzurro punta a un rapido recupero. "Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai", ha spiegato Musetti, fissando il prossimo obiettivo della sua stagione.
Il ringraziamento ai tifosi
Nel messaggio pubblicato sui social, il tennista ha voluto anche ringraziare i sostenitori per la vicinanza ricevuta: "Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto"