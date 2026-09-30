Figc: Bianchedi si dimette capodelegazione Nazionale
Terremoto in FIGC: Diana Bianchedi si dimette da capodelegazione della Nazionale
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Terremoto in FIGC: Diana Bianchedi si dimette da capodelegazione della Nazionale

In una lettera l'ex schermitrice ha comunicato la sua rinuncia all'incarico
Diana Bianchedi
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AGI - Diana Bianchedi rassegna le dimissioni da Capo delegazione della Nazionale. Lo ha fatto con una lettera, con la quale l'ex schermitrice ha comunicato la sua rinuncia all'incarico.

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Le dimissioni di Bianchedi

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"A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa questo pomeriggio, rassegno le mie dimissioni da Capo delegazione della Nazionale. Una decisione maturata - ha spiegato - per il grande rispetto che ho del Coni, della sua Giunta, della Figc e delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente ho sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone, per il bene dello sport: valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione. Inoltre, scelgo di fare un passo indietro per quello che rappresenta la maglia azzurra, al fine innanzitutto di proteggere la squadra da inutili polemiche. Una squadra che ho trovato compatta, motivata, con grandi professionisti, a partire dal commissario tecnico, passando ai giocatori e a tutto lo staff. Li ringrazio per come mi hanno accolto e per le emozioni che pur in pochi giorni mi hanno fatto vivere. Ricordiamoci che lo sport e', e deve essere, primariamente questo. Tifiamo per questi ragazzi, se lo meritano" ha concluso Bianchedi.

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