La svedese RGNT Motorcycles fa il suo ingresso in Italia

AGI - Il marchio svedese di motocicli elettrici RGNT sbarca sul mercato italiano. L’ingresso ufficiale, affidato in esclusiva a Simone De Biase, CEO della società 4 Them, presidente di Fondazione Heal e fondatore del Dream Rider Hub, è stato sancito sabato sera all’interno dello spazio romano Studio 33. All’evento hanno preso parte fondatori e CEO del marchio, Jonathan Åström e Oskar Sehalin, volati in Italia per raccontare la filosofia aziendale.
“Io non ho mai voluto creare la migliore moto elettrica, io volevo creare la migliore moto punto”, ha dichiarato Åström sintetizzando l'anima del progetto.
Il modello Italia
Quanto al mercato italiano, De Biase ha scelto un modello di distribuzione innovativo e flessibile: non ci sarà uno store fisico tradizionale, ma un approccio basato sugli Experience Point.
Si tratterà di spazi temporanei e pop-up che compariranno a rotazione in diverse zone d’Italia, da dealer di stile a esclusivi negozi di design, rigorosamente curati secondo l'estetica RGNT.
Nel frattempo, per chi desidera ammirarla subito dal vivo, la moto è attualmente esposta presso lo storico Union Jack Garage a Roma, in via Camilla 36, punto di riferimento in città per gli amanti dello stile e delle due ruote.
I clienti italiani interessati possono già procedere alla prenotazione della propria RGNT direttamente tramite il sito ufficiale svedese, che ospiterà una sezione interamente dedicata al mercato italiano. Verranno, inoltre, calcolati eventuali ribassi legati all’ecobonus, di cui godono le moto RGNT.