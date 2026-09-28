Finalmente un'altra Italia! Turchia travolta in casa 4-1

AGI - Dopo le polemiche torna il sereno sull'Italia. Gli azzurri battono la Turchia 4-1 nella seconda giornata di UEFA Nations League: in gol Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a quota 3 punti; venerdì è in programma la sfida contro la Francia, penultimo impegno della prima sosta stagionale.
Una formazione rivoluzionata
Dieci uomini lasciati a Coverciano e una formazione totalmente stravolta rispetto all'esordio con il Belgio: Mancini ha confermato il 4-3-3 con Kayode e Ruggeri sulle corsie esterne e la coppia Scalvini-Bastoni davanti a Donnarumma. Tonali è stato schierato come vertice basso, supportato da Fagioli e Frattesi, mentre in attacco Raspadori e Sebastiano Esposito hanno agito ai lati di Pio Esposito. Montella ha risposto con il 3-4-2-1, schierando Guler e Uzun alle spalle di Yilmaz.
Primo tempo dominato dagli azzurri
L'approccio dell'Italia è stato aggressivo e propositivo. Gli azzurri hanno alzato il baricentro fin dai primi minuti e alla prima vera occasione hanno trovato il vantaggio. Al 9', sull'asse Frattesi-Pio Esposito, la conclusione del centravanti è stata deviata in corner; sugli sviluppi del calcio d'angolo, Bastoni ha approfittato dell'errore di Celik per firmare l'1-0.
Il dominio si è concretizzato al 22': sul tiro di Kayode respinto da Bayindir, è arrivato prima di tutti Frattesi per il 2-0. Cinque minuti più tardi lo stesso Kayode ha trovato la rete del 3-0 grazie a un perfetto inserimento in area di rigore.
La reazione turca e il sigillo di Pio Esposito
La Turchia ha provato a cambiare marcia nella ripresa. I tre cambi effettuati da Montella hanno prodotto effetti immediati: dopo appena un minuto e venti secondi, Aydin ha sfruttato un errore della retroguardia italiana servendo Yilmaz, che a porta praticamente vuota ha firmato il gol del 3-1.
L'Italia, però, ha reagito subito. Al 5' Tonali ha colpito il palo con una conclusione dal limite e, sulla ribattuta, Pio Esposito ha realizzato il definitivo 4-1 con un tuffo di testa. Per l'attaccante si tratta del sesto gol in undici presenze.
Ora c'è la Francia
Nel quarto d'ora finale i padroni di casa hanno cercato di rendere meno pesante il passivo, ma l'Italia è riuscita a difendersi con ordine, evitando in più occasioni il gol del 2-4.
La vittoria restituisce serenità agli azzurri dopo le polemiche seguite alla sconfitta con il Belgio. Il prossimo appuntamento sarà la delicata sfida in trasferta contro la Francia, decisiva per il cammino nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League. La Turchia, contestata dal pubblico di Bursa, sarà invece attesa dal prossimo impegno internazionale.