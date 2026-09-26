Tennis: BJK Cup, Paolini ko, Italia out e Ucraina in finale
BJK Cup, sfuma il sogno azzurro: Paolini cede a Svitolina, Ucraina in finale
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BJK Cup, sfuma il sogno azzurro: Paolini cede a Svitolina, Ucraina in finale

La 30enne di Bagni di Lucca deve arrendersi alla numero 7 del mondo per 6-2, 6-2 in poco più di un'ora di gioco
Jasmine Paolini
Liang Xu / XINHUA / Xinhua via AFP - Jasmine Paolini
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AGI - L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tathiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna.

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L'eliminazione della squadra di tennis azzurra

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Niente miracolo stavolta per Jasmine Paolini, che giovedì aveva guidato la rimonta sulla Cina: sul cemento indoor dello Shenzhen Bay Sports Centre la 30enne di Bagni di Lucca, che aveva vinto gli ultimi cinque singolari in BJK Cup (non perdeva dalla semifinale 2024 contro Iga Swiatek), deve arrendersi a Elina Svitolina, numero 7 del mondo, per 6-2, 6-2 in poco più di un'ora di gioco.

Paolini non ripete il miracolo

Una sconfitta che, sommata a quella dell'esordiente Tyra Grant - preferita all'acciaccata Elisabetta Cocciaretto - per mano di Anhelina Kalinina decreta l'eliminazione dell'Italia. La 29enne numero 48 del mondo si è infatti imposta sull'azzurra (numero 149 Wta) per 6-3, 6-4 in un'ora e 25 minuti di gioco.

Le speranze dei fan erano quindi tutte concentrate su Jasmine Paolini. L'atleta si votava davanti a un obbiettivo per nulla facile: provare a tenere in corsa l'Italia, bi-campione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025, nell'altro singolare che la vedeva opposta a Svitolina. Ma la dea fortuna ha rivolto i suoi favori all’Ucraina, che domani competerà per il titolo contro il team di Praga.

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