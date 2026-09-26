Olimpiadi: la Germania candida Monaco a cent'anni da Berlino '36

AGI – È Monaco di Baviera con tutto il Land Bayern, la candidatura che la Germania presenterà al Comitato Olimpico Internazionale (Cio) per ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi estive del 2036, 2040 o 2044. La decisione è stata presa oggi nel corso dell'assemblea generale straordinaria della Confederazione Sportiva Olimpica Tedesca (Dosb) riunitasi al Kurhaus di Baden-Baden. Monaco di Baviera è stata preferita alla proposta Koln-Rhein-Ruhr (Renania Settentrionale-Vestfalia con Colonia). Per il momento la candidatura è indicata con il logo "Muenchen20XX" con le "XX" che attendono di essere sostituite con l'anno di assegnazione. Il Cio deciderà la sede dei Giochi del 2036 sette anni prima, nel 2029. Presenti all'assemblea anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che ha richiamato "all'unità del Paese nella corsa verso i Giochi", e l'ex numero uno del Cio, Thomas Bach.
Nella storia la Germania ha già ospitato due edizioni dei Giochi olimpici estivi. A Berlino nel 1936 con la fiamma olimpica che ardeva in mezzo alle svastiche del Terzo Reich, e nel 1972 a Monaco di Baviera con il Paese spaccato, da una parte la Germania Ovest (FRG) e dall'altra la Germania Est nota con l'acronimo DDR.
Le candidature in Germania
Da alcuni anni in Germania è crescente il desiderio di organizzare nuovamente le Olimpiadi: c'è chi pensa ai 100 anni da Berlino '36 e chi preferirebbe in un altro anno. Inizialmente erano quattro le zone interessate ad ospitare l'evento a cinque cerchi. Amburgo si era ritirata a maggio a seguito di un referendum, Berlino ha fatto lo stesso pochi giorni fa dopo la vittoria del partito di sinistra Die Linke. Sono rimaste Monaco di Baviera, con l'opzione Kiel per le regate veliche, e la regione della Renania Settentrionale-Vestfalia con Colonia che hanno ottenuto anche il 66% di sostegno dei voti nei propri referendum. Alla fine ha vinto la prima opzione.
La corsa ai Giochi del 2036
Una volta decisa la candidatura da presentare al Cio, la corsa per l'edizione del 2036 (di prassi viene assegnata sette anni prima, quindi a metà del 2029) pare sarà affollata perché cinque Paesi si sono detti interessati, India (Ahmedabad), Sud Africa (Città del Capo, Durban, Johannesburg), Qatar (Doha), Turchia (Istanbul) e Cile (Santiago). La commissione del Cio che prima del voto alla Sessione del 2029 formulerà i report delle candidature sarà presieduta dall'ex presidente della Croazia, Kolinda Grabar-Kitarovic.
Le tappe verso l'assegnazione
La Confederazione Sportiva Olimpica Tedesca è in 'dialogo continuo' con il Cio dal novembre 2025. Il 'dialogo continuo' sarà seguito dal 'dialogo strategico' che inizierà per la prima volta a marzo 2027 come parte dell'assegnazione dei Giochi del 2036 e approfondirà ulteriormente lo scambio tra il Cio e i candidati interessati. A fine del 2028 il 'dialogo mirato' sarà aperto con uno o più candidati. L'assegnazione del Campionato mondiale di atletica leggera a Monaco di Baviera nel 2031 potrebbe essere vista come un piccolo 'test event' olimpico come quella a Nairobi 2029 in vista di una possibile Olimpiade in Africa.