Germania, è sfida tra Monaco e Colonia per le Olimpiadi 2036

AGI - Dopo il secco "nein" (no) di Berlino, la Germania oggi inizierà la lunga corsa verso la candidatura ai Giochi olimpici e paralimpici estivi del 2036, 2040 e 2044. C'è, però, uno step importantissimo da superare: decidere quale città-Land presentare al Comitato Olimpico Internazionale (Cio) per iniziare la lunga fase di dialogo. In lizza ci sono Monaco di Baviera e il bacino della Ruhr con Colonia. L'appuntamento è per questa mattina alle ore 9, al Kurhaus di Baden-Baden, per l'assemblea generale straordinaria della Confederazione Sportiva Olimpica Tedesca (Dosb) alla presenza del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.
Monaco in leggero vantaggio su Colonia
A seguito di un'ampia valutazione, in coordinamento con le principali associazioni olimpiche e il governo federale, la proposta di Monaco di Baviera è in leggero vantaggio su quella di Colonia, rispettivamente con 87,03 punti e 85,02, entrambe valutazioni definite "molto buone". Berlino, invece, era stata valutata "buona" (74,64 punti).
La Germania ha ospitato due edizioni delle Olimpiadi estive, entrambe macchiate: Berlino '36 era stata voluta dal Terzo Reich e inaugurata da Adolf Hitler, mentre Monaco di Baviera 1972 resterà l'edizione che cambiò per sempre la sicurezza ai Giochi a seguito dell'attacco terroristico compiuto da un commando dell'organizzazione palestinese 'Settembre Nero' nella palazzina dov'era alloggiata la squadra israeliana.
Il desiderio tedesco di riportare i Giochi nel Paese
Da alcuni anni in Germania è crescente il desiderio di organizzare nuovamente le Olimpiadi: c'è chi pensa ai 100 anni da Berlino '36 e chi preferirebbe in un altro anno. Inizialmente erano quattro le zone interessate ad ospitare l'evento a cinque cerchi. Amburgo si era ritirata a maggio a seguito di un referendum, Berlino ha fatto lo stesso pochi giorni fa dopo la vittoria del partito di sinistra Die Linke. Sono rimaste Monaco di Baviera, con l'opzione Kiel per le regate veliche, e la regione della Renania Settentrionale-Vestfalia con Colonia. Nella capitale tedesca in molti speravano di ospitare le Olimpiadi con la speranza di purificare parte del suo oscuro passato. Monaco di Baviera e la regione della Renania Settentrionale-Vestfalia con Colonia hanno ottenuto anche il 66% di sostegno dei voti nei propri referendum.
La concorrenza internazionale per il 2036
Una volta decisa la candidatura da presentare al Cio, la corsa per l'edizione del 2036 (di prassi viene assegnata sette anni prima, quindi a metà del 2029) pare sarà affollata perché cinque Paesi si sono detti interessati, India (Ahmedabad), Sud Africa (Città del Capo, Durban, Johannesburg), Qatar (Doha), Turchia (Istanbul) e Cile (Santiago).
La commissione del Cio che prima del voto alla Sessione del 2029 formulerà i report delle candidature sarà presieduta dall'ex presidente della Croazia, Kolinda Grabar-Kitarovic.
Il percorso verso la scelta finale del Cio
La Confederazione Sportiva Olimpica Tedesca è in 'dialogo continuo' con il Cio dal novembre 2025. Il 'dialogo continuo' sarà seguito dal 'dialogo strategico' che inizierà per la prima volta a marzo 2027 come parte dell'assegnazione dei Giochi del 2036 e approfondirà ulteriormente lo scambio tra il Cio e i candidati interessati. A fine del 2028 il 'dialogo mirato' sarà aperto con uno o più candidati. L'assegnazione del Campionato mondiale di atletica leggera a Monaco di Baviera nel 2031 potrebbe essere vista come un piccolo 'test event' olimpico come quella a Nairobi 2029 in vista di una possibile Olimpiade in Africa.