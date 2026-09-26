F1, Russell batte Verstappen a Baku

AGI - George Russell completa il suo personale capolavoro, conquistando la vittoria contro Max Verstappen nel Gran Premio di F1 a Baku, in Azerbaijan.
Il pilota della Mercedes, nonostante un brivido finale nel duello con un Max Verstappen mai domo, si assicura la sua ottava vittoria in carriera e riduce il gap dal leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, quinto sul traguardo dopo la qualifica da dimenticare che lo aveva costretto a partire nelle retrovie.
Il trionfo di Russell: "Sto tornando il vero me stesso"
"È fantastico tornare sul gradino più alto del podio, ringrazio il mio team che crede in me anche nei momenti difficili. La prima parte di gara è sembrata un po' una gita di piacere, ma quando mi sono trovato Verstappen dietro sapevo che non sarebbe stata semplice. Mi ha quasi ripreso al traguardo, sarebbe stato un peccato se avessi perso. Nel complesso, però, è stato un weekend incredibile" ha detto Russell, dopo il trionfo nel Gran Premio di Azerbaijan 2026 di F1. "Sto adottando un nuovo stile di guida, dopo la pausa mi sento sempre più forte di gara in gara. Sto tornando il vero me stesso", ha spiegato.
Sulla lotta per il titolo con Andrea Kimi Antonelli, che ora dista 66 punti: "Voglio vincere ogni gara, posso avere solo questa strategia. Il mio compagno di squadra sta facendo una stagione fantastica senza errori. Stiamo arrivando al momento decisivo, devo concentrarmi solo su me stesso", ha sottolineato Russell.
La classifica
La Red Bull brilla non solo con il quattro volte campione del mondo, che chiude secondo, ma anche con uno strepitoso Isack Hadjar, che al rientro ottiene il suo terzo podio in carriera. La Ferrari resta ancora fuori dalla top 3 con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che sono rispettivamente quarto e sesto. Completano la top 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls), le due Haas di Esteban Ocon e Oliver Bearman e Carlos Sainz (Williams). La prossima settimana si torna subito in pista in Malesia.