Osvaldo in terapia intensiva in Argentina è grave

A GI- Pablo Daniel Osvaldo è stato ricoverato d'urgenza presso l'unità di terapia intensiva dell'Hospital Municipal de Llavallol, a Lomas de Zamora, città a 19 km da Buenos Aires, dopo aver accusato un versamento pleurico al polmone destro.
Il ricovero di Osvaldo in terapia intensiva
Lo riporta il quotidiano argentino "La Nacion", rivelando che il 40enne ex attaccante italo-argentino - in Italia con le maglie di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juve e Inter - è in gravi condizioni e con prognosi riservata.
Osvaldo, stando alla ricostruzione dei media argentini, stava male da giorni e giovedì ha chiesto aiuto a una delle sue sorelle che lo ha portato in ospedale.
L'addio al calcio e il momento di crisi
Ritiratosi ufficialmente nel 2020, Osvaldo è rimasto a vivere a Banfield e in passato ha parlato dei suoi problemi legati alla depressione e alle dipendenze da alcol e droghe, raccontando anche di essersi sottoposto a trattamenti psichiatrici. "La verità è che mi trovo in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano", aveva confessato nel marzo 2024 in un video-shock pubblicato sui social.