Sinner salta anche Pechino. 'Il ginocchio non è come vorrei'

AGI - Jannik Sinner non disputerà il torneo Atp 500 di Pechino per il perdurare dei problemi al ginocchio: lo ha annunciato lui stesso con un video in inglese sui social.
"Ciao a tutti, sono Jannik. Voglio mandare un caloroso saluto ai tifosi cinesi", ha dichiarato l'azzurro numero uno del mondo fermo dal 12 luglio, "mi dispiace molto annunciare che quest'anno non potrò giocare a Pechino. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse e non sono ancora pronto per competere. Ma farò tutto il possibile per tornare in campo il prima possibile".
September 25, 2026
Il messaggio ai tifosi
Sinner ha volto salutare il pubblico cinese per la forzata assenza nel "China Open" che inizierà il 30 settembre dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa: "Quello che mi manca di più è naturalmente il torneo, i tifosi e l'atmosfera. Negli anni scorsi sono stato davvero benissimo qui e ho anche vinto il titolo l'anno scorso. Sono molto deluso di non poterlo difendere quest'anno, ma sono felice di poter tornare l'anno prossimo. Auguro a tutti un grande torneo e ci vediamo molto presto di nuovo in campo. Ciao, ciao".
Si allunga lo stop dell'altoatesino
Si allunga dunque lo stop dell'azzurro, il cui ultimo match giocato rimane la finale di Wimbledon vinta contro Zverev lo scorso 12 luglio. Poi l'infiammazione al ginocchio destro che lo ha costretto a saltare tutta la stagione sul cemento americano, compresi i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati oltre allo Us Open. A questo punto il prossimo torneo utile per sperare di vedere in campo il 25enne altoatesino diventa il Masters 1000 di Shanghai, al via il 7 ottobre e al quale è già iscritto, dove Alexander Zverev potrebbe soffiargli la prima posizione nel ranking.