Formula 1: Antonelli ko, Russell in pole nel Gp dell'Azerbaijan. Leclerc secondo

AGI – George Russell non sbaglia e conquista la pole position (12ª in carriera) nel Gran Premio di Azerbaijan 2026 di Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes domina la qualifica firmando un incredibile crono in 1'42"526 e rifilando quasi un secondo di margine al monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+0"837), che scatterà dalla prima fila. Un vantaggio importante per Russell, poiché il compagno di scuderia con cui è in lotta per il titolo, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli, partirà sedicesimo in seguito all'incidente che lo ha costretto a uscire anzitempo dalla qualifica. Terzo posto per la McLaren dell'australiano Oscar Piastri (+0"838) che, dopo una stagione in ombra, piazza un importante colpo su un tracciato che lo ha visto vincitore nel 2024.
L'altra Rossa del britannico Lewis Hamilton non riesce ad andare oltre un sesto posto a +1"332 da Russell, alle spalle della Red Bull del francese Isack Hadjar e della McLaren del britannico e iridato in carica Lando Norris. Delude anche l'olandese Max Verstappen (Red Bull), che sarà costretto a scattare dall'ottava casella dietro all'Alpine del francese Pierre Gasly. Completano la top 10 lo spagnolo Carlos Sainz (Williams) e l'argentino Franco Colapinto (Alpine). Domani l'appuntamento con la gara di Baku è alle 13.
Deluso Antonelli: "In gara proverò a recuperare"
"Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile che si poteva evitare facilmente. È un peccato finire la qualifica così, subito. Cercheremo di rifarci domani. Non so cosa faremo con la power unit, ma sicuramente proveremo a recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché Russell va forte, ma faremo del nostro meglio". Lo ha detto il pilota bolognese della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan 2026 di Formula 1, che lo hanno visto uscire subito di scena a causa di un errore in Q1.
Leclerc secondo nelle qualifiche
La Ferrari si gode l'ottimo secondo posto di Charles Leclerc, mentre è attardato in sesta posizione Lewis Hamilton. Il monegasco è soddisfatto: "È stato un giro piuttosto buono. Siamo stati dietro per tutto il weekend, ci aspettavamo di essere così lontani dopo un giorno di prove libere difficile. Era la posizione che ci aspettavamo, ma il divario da Russell è molto più ampio di quanto pensassimo", ha detto il pilota al termine delle qualifiche. "La velocità in rettilineo non è il nostro punto di forza, ma abbiamo dimostrato un buon passo gara nelle FP1. Spero che sia così anche domani", ha sottolineato Leclerc, che non ha ancora mai vinto a Baku.
Hamilton e la temperatura delle gomme
Diverso l’umore del pilota britannico della Ferrari Lewis Hamilton che ai microfoni di Sky Sport, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan 2026 di Formula 1, ha spiegato che "la temperatura delle gomme è stato un grosso problema per me durante tutto il weekend. Nel Q2 ho faticato molto a trovare la giusta finestra, nel Q3 non ho avuto nessuno davanti per la scia e per questo sono stato estremamente lento nel rettilineo".