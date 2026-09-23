Yamal sul Pallone d'Oro: Punto al premio come Messi e Ronaldinho

AGI - "Arrogante io? Chi lo dice, in fondo, si diverte con me". Lamine Yamal non le manda a dire. In una lunga e intensa intervista concessa ai microfoni de L'Équipe, il talento del Barcellona e della nazionale spagnola ha risposto senza filtri alle critiche sulla sua personalità, rilanciando con forza e consapevolezza la sua candidatura al prossimo Pallone d'Oro. "Dico sempre quello che penso", ha spiegato il giovane fuoriclasse, sottolineando come cerchi semplicemente di essere il più naturale possibile in un mondo del calcio dove le persone sembrano non essere più abituate a sentire risposte genuine e senza filtri.
Il Pallone d'Oro tra spettacolo e campioni del passato
Nel tracciare la sua personale filosofia di gioco, il gioiello blaugrana ha voluto marcare un confine netto tra i semplici accumulatori di statistiche e quei campioni capaci di far trasalire gli spettatori sugli spalti. Per Yamal, infatti, il prestigioso premio di France Football non ha nulla a che vedere con la quantità di gol segnati, ma deve premiare il giocatore che fa battere il cuore e per il quale si sceglie di accendere la televisione o comprare un biglietto allo stadio. Quando immagina il vincitore ideale, il suo pensiero va a giganti come Lionel Messi e Ronaldinho, interpreti capaci di regalare un sorriso al pubblico ogni volta che toccano il pallone.
Il fattore Mondiale nella corsa al premio
Dopo essersi piazzato al secondo posto nell'edizione precedente alle spalle di Ousmane Dembélé — un piazzamento che a soli 18 anni ha vissuto come un forte stimolo per dare ancora di più — il talento spagnolo ritiene di avere tutte le carte in regola per puntare al gradino più alto del podio. Pur riconoscendo il valore e la forza straordinaria degli altri candidati, Yamal sa di poter contare su una carta pesante: la vittoria della Coppa del Mondo con la Spagna, un traguardo fondamentale che aggiunge un vantaggio concreto alla sua candidatura. Al di là dei trofei, la sua argomentazione più solida resta comunque il desiderio incrollabile di divertirsi in campo per far divertire la gente.
La vita lontano dai riflettori e dai cliché
L'intervista regala infine uno sguardo più intimo e maturo sulla vita privata di un atleta giunto giovanissimo ai vertici del calcio globale. Smentendo il luogo comune secondo cui la fama e i soldi permettano di fare qualunque cosa, Yamal ha ricordato come la vita da calciatore professionista imponga grande disciplina, riposo e rinunce quotidiane. Fuori dal rettangolo verde, le cose che contano davvero restano le più semplici, come la possibilità di uscire in tranquillità a bere qualcosa con gli amici di sempre e la propria famiglia.