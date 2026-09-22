Juventus multata per mancato rispetto minuto silenzio Mazzola
Tifosi di spalle durante il silenzio per Mazzola, Juventus multata per 10mila euro
Home>Sport

Tifosi di spalle durante il silenzio per Mazzola, Juventus multata per 10mila euro

La sanzione è stata attenuata grazie alla tempestiva presa di distanza del club e alla dissociazione del resto dello stadio
I tifosi della Juve voltano le spalle durante un minuto di silenzio in omaggio di Sandro Mazzola
Afp - I tifosi della Juve voltano le spalle durante un minuto di silenzio in omaggio di Sandro Mazzola
sandro mazzola juventus
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una multa di 10mila euro alla Juventus dopo quanto accaduto, prima della gara casalinga contro l'Atalanta, durante il minuto di raccoglimento per ricordare la memoria di Sandro Mazzola.

Le motivazioni del giudice sportivo e l'attenuante

ADV

Il giudice ha sanzionato il club bianconero "per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1° anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla FIGC; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".

ADV

La protesta di una parte del pubblico e la risposta della società

Una parte dei sostenitori della Juventus, infatti, non ha rispettato il minuto di silenzio dando le spalle al campo e intonando cori, un comportamento stigmatizzato con un comunicato ufficiale dalla stessa società a fine partita.

ADV