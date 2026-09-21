A Napoli l'America's Cup, tutti gli appuntamenti da seguire

AGI - Il vento e le onde. E dall'altra parte una gigantesca macchina organizzativa, con Napoli in festa per la 38esima edizione dell'America's Cup.
Parte a Napoli il conto alla rovescia per la seconda Preliminary Regatta della 38esima America's Cup, dopo l'appuntamento di Cagliari dello scorso maggio. Un antipasto della sfida nel luglio 2027, quando il golfo del capoluogo campano, sullo sfondo il Vesuvio, ospiterà il match finale, per la prima volta in Italia per scelta dei detentori della coppa più iconica della vela, Emirantes Team New Zeland.
I team in gara
Napoli aveva già ospitato le regate delle World Series nell'aprile 2013, mostrando come le condizioni di venti e correnti fossero ideali per una competizione che unisce il fascino della tradizione (l'America's Cup è il trofeo più ambito e la più antica competizione sportiva internazionale ancora disputata) a quello della tecnologia (nei decenni, gli scafi si sono modificati completamente nel design e nei materiali, finendo ora per planare sull'acqua su pattini).
In acqua - non in cerca di punti, ma per misurare la preparazione propria e quella degli altri equipaggi - ci saranno gli Ac40, monotipi dotati di foil capaci di superare i 40 nodi, con quattro persone a bordo, due timonieri e due trimmer. Le barche sono uguali: a fare la differenza saranno equipaggi, tattica e decisioni. Nove gli Ac40 in gara per sei team, con Luna Rossa che schiera due equipaggi e sfida nuovamente Emirates Team New Zealand, dopo la finale vittoriosa di Cagliari; con loro anche Gb1, Athena Pathway, Alinghi, La Roche-Posay e American Racing Challenger Team Usa, al debutto proprio a Napoli. Assente Team Australia.
Le regate
Il programma prevede le regate di prova giovedì 24 settembre, poi da venerdì a domenica sono previste otto regate di flotta, prima della finale tra le prime due barche della classifica. Quello tra il 24 e il 27 settembre prossimi è dunque il primo vero confronto su quello che sarà il campo di regata del 2027. Le regate saranno visibili gratuitamente alla Rotonda Diaz e al Race Village sul lungomare Caracciolo, con maxischermi posizionati in modo da garantire a tutti di osservare quanto accade in acqua.
Napoli presa 'd'assalto'
Ma a Napoli è già 'terrazzamania', con affitti brevi di appartamenti con affacci panoramici sul golfo schizzati alle stelle e la stima di 80 mila presenze in più in città per ammirare la competizione e un tutto esaurito negli alberghi. Presenze che si sommano a quelle dei team e dei loro accompagnatori, già arrivati in città fin dalla primavera scorsa, mentre fervono i lavori a Bagnoli, ex area Ilva nella zona orientale della città che si sta riqualificando per ospitare hangar e quanto altro occorre a chi gareggia. Lavori che hanno suscitato sin da subito proteste dei residenti, anche oggi con un blocco temporaneo ai camion di servizio al cantiere.
Gli appuntamenti e il concerto di Bennato
Fitto il programma di appuntamenti in calendario a fianco e di quelli di gara. Napoli e la Campania saranno protagoniste di una settimana che porterà lo sport tra i giovani, nelle periferie e nelle comunità con eventi che vedranno la presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e dei vertici di Sport e Salute, il presidente Marco Mezzaroma e l'ad Diego Nepi Molineris. L'inaugurazione oggi di un playground Sport Illumina a Casalnuovo è l'appuntamento che darà ufficialmente il via al percorso di avvicinamento alla regata. In serata, a Napoli, alla Fondazione dei Quartieri Spagnoli, la proiezione del documentario 'Mighty Mary', storia del primo team interamente femminile a disputare una America's Cup. Domani, alle 18, sulla terrazza dell'isola di Nisida l'evento istituzionale di apertura della settimana, con la partecipazione delle autorità e dei team dell'America's Cup e un'esibizione di Edoardo Bennato, cui è stato affidato anche canterà l'inno ufficiale dell'edizione 2027 della competizione di vela.
L'arrivo dell'Amerigo Vespucci
Il 27 settembre, dopo la premiazione a Rotonda Diaz, il castello più antico della città, Castel dell'Ovo, in cui la leggenda vuole sia murato l'uovo che segna i destini di Napoli, diventerà luminoso. Tre minuti di videomapping racconteranno venticinque secoli di storia, aprendo la rotta verso il 2027. Anche l'Amerigo Vespucci, nave simbolo della Marina Militare, nella sua tappa a Napoli dopo il tour mondiale, il 23 settembre prossimo vedrà tornate a bordo il trofeo dell'America's Cup e i team che prenderanno parte alla Louis Vuitton 38esima America's Cup. Ogni circolo di vela napoletano, poi, prepara i suoi festeggiamenti, forte di una lunga tradizione di campioni internazionali, compresi diversi componenti di equipaggi che hanno partecipato a edizioni precedenti del trofeo.