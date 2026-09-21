Mancini punta in alto: 'Voglio una Italia che domini'

AGI - "Io parto per avere una Italia che domina, che giochi bene, che riesca sempre a dare il massimo. Non si può sempre vincere ma noi partiamo per cercare di farlo". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini, in conferenza stampa a Coverciano, dove la Nazionale preparerà i primi impegni di Nations League.
"Quando uno parte, lo fa pensando di fare qualcosa di bello e qualcosa, nei prossimi 4 anni, la porteremo a casa. Un po' di giocatori ne capisco, hanno qualità e va data loro la possibilità di giocare", aggiunge Mancini. "Ai giocatori esperti chiedo di dare una mano ai più giovani inserirsi, ai giovani di mettere a disposizione della squadra tutto quello che hanno, di dare spensieratezza".
Mancini alle prese con un altro forfait, out anche Dimarco
Altro forfait tra gli azzurri dopo quello di Cristante. Il difensore dell'Inter Federico Dimarco, fa sapere la Figc, "a seguito della visita medica effettuata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, non avendo recuperato dal problema fisico accusato con il club, risulta indisponibile per gli impegni con la Nazionale e nelle prossime ore lascerà il ritiro. Mancini ha convocato il difensore dell'Aston Villa Matteo Ruggeri".
Mazzola: il cordoglio di Mancini: "Un mito"
"Volevo unirmi al cordoglio dell'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro". Così il ct azzurro ha reso omaggio a Mazzola.