MotoGp: sul circuito Spielberg in Austria vince Acosta su Martin e Bezzecchi

AGI - Pedro Acosta conquista il Gran Premio d'Austria e centra la prima vittoria della carriera in MotoGP. Sul circuito di Spielberg, nel quindicesimo appuntamento stagionale, il pilota spagnolo della KTM riscatta la caduta nella Sprint Race e precede le Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi.
Scattato dalla terza casella, Acosta gestisce con lucidità la gara e taglia il traguardo con 1"017 di vantaggio su Martin e 1"209 su Bezzecchi. "Quello che mi ha fatto vincere è stata l'esperienza, forse anche la caduta di ieri. Ancora non siamo al livello della Ducati ed è difficile avere un'opportunità di vincere. Non è stato facile metabolizzare quanto accaduto nella Sprint, non potevo permettermi di sbagliare di nuovo", racconta Acosta ai microfoni di Sky Sport.
Il podio di Martin e Bezzecchi
Soddisfatti i due piloti ufficiali Aprilia. Martin sottolinea come l'Austria fosse considerata una pista sulla quale limitare i danni, mentre Bezzecchi riconosce di non avere avuto il passo per contendere la vittoria ad Acosta: "Ho avuto qualche giro di difficoltà, ma poi alla lunga sono migliorato e penso di essermi meritato il podio", afferma il riminese a Sky Sport.
Ogura quarto, Marquez quinto
Ai piedi del podio c'è Ai Ogura, protagonista di un positivo rientro dopo due gare saltate a causa di una frattura alla mano. Il giapponese dell'Aprilia Trackhouse precede Marc Marquez, quinto a oltre sette secondi dal vincitore al termine di una domenica complicata. "Dal primo giro ho capito che la gomma anteriore dava problemi con la leva del freno. In ogni staccata sbagliavo, anche facendo sempre le stesse cose. Poi pian piano la leva si è stabilizzata e sono riuscito a finire quinto", spiega lo spagnolo della Ducati a Sky Sport.
Bagnaia settimo e la classifica
Sesto Brad Binder con l'altra KTM, davanti alle Ducati di Francesco Bagnaia e Fermin Aldeguer. Bagnaia, settimo, ammette le difficoltà incontrate: "Abbiamo fatto il massimo come team. Oggi abbiamo notato una perdita rispetto agli anni scorsi, ci manca velocità di ingresso". Completano la top ten Fabio Di Giannantonio, nono con la Ducati VR46, e Johann Zarco, decimo su Honda.
Martin leader del Motomondiale
In classifica Martin consolida la leadership con 306 punti e porta a 12 lunghezze il vantaggio su Marc Marquez, fermo a 294. Bezzecchi resta terzo a quota 264, mentre Acosta sale a 234 e supera Fabio Di Giannantonio, quinto con 230. Seguono Ogura a 222, Raul Fernandez a 203, Alex Marquez a 158, Bagnaia a 156 e Aldeguer a 115.
La tournée asiatica del Motomondiale
Il Motomondiale si prende una settimana di pausa per ricaricare le pile in vista della tournée asiatica: si parte a ottobre con il Gran Premio del Giappone (2-4 ottobre) per poi volare in Indonesia (9-11 ottobre), in Australia (23-25 ottobre) e in Malesia (30 ottobre-1 novembre).