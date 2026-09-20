La Juve batte 2-0 l’Atalanta, decidono Conceicao e Bremer

AGI - La Juventus batte 2-0 l'Atalanta e riprende a marciare anche in campionato. I bianconeri, dopo il 5-0 contro il Nec in Europa League, vincono anche contro i bergamaschi: decisive le reti di Conceicao e Bremer. Dieci punti per la squadra di Spalletti e nel prossimo turno, dopo la lunga sosta per le Nazionali, ci sarà la sfida in casa del Cagliari. Terza sconfitta consecutiva per Maurizio Sarri, l'Atalanta è ora ferma a quota 6: dopo la sosta i nerazzurri affronteranno il Venezia.
Prima del fischio iniziale è stato premiato Alessandro Del Piero (Spalletti ha interrotto anche l'intervista per applaudire l'ex capitano bianconero). È stato osservato anche un minuto di silenzio per omaggiare Sandro Mazzola, ma la curva bianconera ha deciso di intonare cori e voltarsi di spalle.
Il primo tempo: sblocca Conceicao
I padroni di casa hanno cominciato la sfida giocando a ritmi elevati, la prima occasione è capitata a Kolo Muani dopo appena un minuto. L'Atalanta, dopo un inizio complicato, ha preso le misure, ma nel momento migliore dei bergamaschi è arrivata la rete di Conceicao (28') su assist di Celik. Il portoghese ha spiazzato Carnesecchi sfruttando una lettura errata da parte della retroguardia orobica. Qualche minuto più tardi è arrivata la reazione ospite, Rowe ha chiesto a gran voce un penalty per via di una trattenuta di Kalulu, ma Zufferli ha lasciato correre.
La ripresa: raddoppio di Bremer e controllo bianconero
Nel secondo tempo la squadra di Sarri ha provato ad alzare il ritmo, Vicario ha neutralizzato un tiro di Rowe. Decisiva, al 17', la chiusura di Kolo Muani: l'ex Psg ha salvato sulla linea il colpo di testa di Kristensen. Sarri ha mandato in campo Raspadori al posto di Samardzic, la Juventus ha sfruttato gli spazi e su un calcio d'angolo è arrivato il raddoppio bianconero: è stato Bremer, di testa, a trovare la rete del 2-0.
Nel finale Kolo Muani ha impegnato Carnesecchi, con il portiere degli orobici che ha respinto in corner. Vince la Juve che riscatta il ko di Sassuolo e arriva con maggiore serenità alla sosta, mentre è ancora un ko per l'Atalanta, alla terza sconfitta in 5 partite.