Tifosi Juve di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola
La curva bianconera volta le spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola
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La curva bianconera volta le spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola

Spalletti ha commentato l’episodio definendolo un gesto contrario alla sportività, spiegando di non conoscere le ragioni della contestazione
I tifosi della Juve voltano le spalle durante un minuto di silenzio in omaggio di Sandro Mazzola
Afp - I tifosi della Juve voltano le spalle durante un minuto di silenzio in omaggio di Sandro Mazzola
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AGI - Prima di Juventus-Atalanta è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, scomparso nei giorni scorsi all'età di 83 anni.

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Parte del tifo organizzato dei bianconeri ha deciso di non rispettare il minuto di silenzio, mentre molti tifosi hanno voltato le spalle al campo. Minuto di raccoglimento rispettato e al termine applausi dagli altri settori dello stadio.

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Le parole del tecnico bianconero

"Fischi al minuto di silenzio per Mazzola? È un discorso a cui bisogna fare attenzione, non bisogna fare delle scelte che vanno contro la sportività. Mi dispiace, ma non so nemmeno bene quale siano le ragioni". Lo ha dichiarato ai microfoni di Dazn l'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, analizzando il minuto di silenzio dedicato a Sandro Mazzola, momento in cui la curva bianconera si è voltata di spalle inneggiando cori a favore di Scirea e Agnelli.

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