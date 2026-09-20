Tifosi Juve di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola

AGI - Prima di Juventus-Atalanta è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, scomparso nei giorni scorsi all'età di 83 anni.
Parte del tifo organizzato dei bianconeri ha deciso di non rispettare il minuto di silenzio, mentre molti tifosi hanno voltato le spalle al campo. Minuto di raccoglimento rispettato e al termine applausi dagli altri settori dello stadio.
Le parole del tecnico bianconero
"Fischi al minuto di silenzio per Mazzola? È un discorso a cui bisogna fare attenzione, non bisogna fare delle scelte che vanno contro la sportività. Mi dispiace, ma non so nemmeno bene quale siano le ragioni". Lo ha dichiarato ai microfoni di Dazn l'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, analizzando il minuto di silenzio dedicato a Sandro Mazzola, momento in cui la curva bianconera si è voltata di spalle inneggiando cori a favore di Scirea e Agnelli.