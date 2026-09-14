Sofia Goggia, malore in Argentina: come sta la campionessa

AGI - Sofia Goggia interrompe anticipatamente il proprio ritiro sulle nevi di Ushuaia, in Argentina, ed è in volo per rientrare in Italia. La campionessa azzurra ha accusato un malore sul campo d'allenamento al Cerro Castor, dove si trovava dal 23 agosto per la classica preparazione estiva di inizio stagione.
Di concerto con la Commissione medica federale guidata dal dottor Andrea Panzeri, la trentatreenne bergamasca ha scelto di fermarsi per sottoporsi nei prossimi giorni a un check-up medico completo.
Come sta Sofia Goggia: nessuna frattura, ma forte spossatezza
Le notizie sulle condizioni di salute di Sofia Goggia escludono problemi di natura ortopedica. Fonti dello sci alpino italiano confermano che la sciatrice non ha riportato traumi, lesioni o fratture.
Il problema che ha fermato l'atleta delle Fiamme Gialle è legato a uno stato di forte stanchezza generale e spossatezza improvvisa. Non si tratta fortunatamente di nulla di grave, ma il quadro fisico richiede esami approfonditi per individuare le cause del malessere prima di consentirle di riprendere le sedute di allenamento.
L'ipotesi Hantavirus: cosa c'è dietro il sospetto
Tra le diverse ipotesi al vaglio dei medici per spiegare l'improvvisa debilitazione c'è anche quella legata all'Hantavirus. La località di Ushuaia, infatti, ad aprile era finita al centro delle cronache sanitarie locali a causa di un piccolo focolaio registrato a bordo di una nave da crociera olandese salpata dalla cittadina argentina. Soltanto i test clinici che verranno effettuati in Italia nelle prossime ore potranno confermare o smentire questa eventualità.
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Come prosegue il lavoro della nazionale azzurra
Mentre per la vincitrice del bronzo olimpico a Milano Cortina e della Coppa del Mondo di Super-G il blocco di lavoro in Sudamerica si chiude in anticipo, il resto della squadra italiana continua la preparazione.
Sulla neve del Cerro Castor prosegue il lavoro per Laura Pirovano, Marta Bassino ed Elena Curtoni, affiancate dal gruppo delle velociste e dalle atlete dello slalom. In Cile, sulle montagne di La Parva, continuano invece gli allenamenti di Dominik Paris e Giovanni Franzoni.