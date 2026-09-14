Classifica Atp, Sinner resta numero uno

AGI - Jannik Sinner continua a guidare la classifica Atp nonostante sia ancora fermo ai box. L'altoatesino, che ha saltato gli Us Open, mantiene il primato davanti al campione di New York, il tedesco Alexander Zverev, leader della Race Atp, e allo spagnolo Carlos Alcaraz.
Shelton e Tiafoe protagonisti della nuova Top 10
Le principali novità della Top 10 riguardano gli statunitensi Ben Shelton e Frances Tiafoe, entrambi protagonisti del terzo derby Usa in una semifinale Slam maschile negli anni Duemila. I due giocatori hanno raggiunto il loro miglior ranking in carriera: Shelton sale al numero 4 del mondo, mentre Tiafoe conquista l'ottava posizione.
Guadagna due posti il russo Daniil Medvedev, ora sesto, mentre Flavio Cobolli perde una posizione e scivola al numero 7. Storico il dato che riguarda Novak Djokovic, fuori dalla Top 10 mondiale per la prima volta dal luglio 2018.
Otto italiani nella Top 100 Atp
In chiave azzurra restano otto i tennisti presenti tra i primi cento del ranking mondiale. Lorenzo Musetti perde sei posizioni e scende al numero 20, mentre Luciano Darderi resta stabile al numero 22. Arretra di un posto Matteo Arnaldi, ora 37°, mentre Matteo Berrettini occupa il 43° posto.
Completano la pattuglia italiana Lorenzo Sonego, in crescita fino all'86ª posizione (+3), e Mattia Bellucci, che sale al numero 90 (+5).
Best ranking per Federico Cinà
Da segnalare il miglior ranking della carriera per il giovane siciliano Federico Cinà, che guadagna 13 posizioni e raggiunge il numero 168 del mondo. Il talento azzurro è inoltre quarto nella Next Gen Race, la graduatoria stagionale riservata agli Under 20, e si candida a un posto nelle Next Gen Atp Finals in programma quest'anno a Reggio Calabria.
La Top 10 della classifica Atp
1. Jannik Sinner 11.500 punti
2. Alexander Zverev 9.690
3. Carlos Alcaraz 5.560
4. Ben Shelton 4.680
5. Felix Auger-Aliassime 3.890
6. Daniil Medvedev 3.770
7. Flavio Cobolli 3.720
8. Frances Tiafoe 3.380
9. Alex De Minaur 3.330
10. Taylor Fritz 3.175
Paolini risale nel ranking Wta
Novità anche nella classifica Wta dopo la conclusione degli Us Open. Restano due le azzurre presenti tra le prime cento del mondo. La numero uno italiana è sempre Jasmine Paolini, che guadagna una posizione e sale al numero 20 dopo il rientro a Flushing Meadows in seguito al problema al piede destro.
Rimane invece stabile al numero 60 Elisabetta Cocciaretto, reduce da alcune difficoltà legate al riacutizzarsi del problema al ginocchio sinistro.
Le altre italiane nel ranking femminile
Lucrezia Stefanini resta numero 119 del mondo grazie al secondo turno raggiunto agli Us Open partendo dalle qualificazioni. Sale invece di otto posizioni Lucia Bronzetti, che si porta al numero 127, mentre perde sette posti Lisa Pigato, ora 137ª.
Posizione invariata anche per Tyra Caterina Grant, che occupa la 149ª posizione mondiale.
Rybakina nuova regina del tennis mondiale
La grande novità del ranking femminile riguarda la vetta. Grazie al trionfo agli Us Open, la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo, la trentesima dell'Era Open a raggiungere il vertice della classifica Wta.
Rybakina supera la bielorussa Aryna Sabalenka, finalista a New York e costretta a lasciare il trono dopo 99 settimane consecutive da leader mondiale. Completa il podio la statunitense Jessica Pegula, sempre terza.
Le variazioni nella Top 10 Wta
In quarta posizione si conferma Coco Gauff, seguita dalla russa Mirra Andreeva, quinta. Restano stabili anche Linda Noskova, sesta, e l'ucraina Elina Svitolina, settima.
Scendono invece di una posizione la ceca Karolina Muchova, ottava, e la polacca Iga Swiatek, nona. Chiude la Top 10 la nuova entrata Marta Kostyuk, che grazie agli ottavi di finale degli Us Open centra il miglior ranking della sua carriera conquistando la decima posizione mondiale.