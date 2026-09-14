Serie A, Poker di vittorie per la Roma: 2-0 in casa del Torino

AGI - La Roma fa quattro su quattro. La squadra di Gian Piero Gasperini batte il Torino 2-0 in trasferta e lo fa con le reti del solito Donyell Malen - che proprio nello stadio granata si presento' con un gol al campionato italiano - e Niccolo' Pisilli. Il risultato proietta i giallorossi a quota 12 punti in classifica, alimentando i sogni di chi inizia a sperare di poter competere per qualcosa in più della Champions. La Roma e' reduce da 16 gare consecutive con gol in casa del Torino e la squadra ospite fa le prove generali all'11': Hermoso crossa, Malen in tuffo di testa spara alto. La risposta del Toro e' affidata alla mezz'ora a Mandragora che scarica una botta di sinistro da fuori area respinta lateralmente da Svilar. Poco dopo si accende l'asse argentino della Roma: Soule' scodella al centro, Dybala colpisce di testa ma e' impreciso. L'ex Juve funziona meglio in veste di uomo assist. Otto mesi dopo la prima volta in campo insieme, proprio a Torino, Dybala e Malen tornano a fare male ai granata. Al 40' la Joya imbuca per l'olandese che calcia in caduta: Perri devia, ma non puo' nulla sulla seconda ribattuta da terra del numero 14, autore di 20 reti su 22 gare di campionato dal suo arrivo in Italia. All'intervallo Abate ricorre a due cambi. Dentro Cacciamani (seguito a lungo in estate dalla Roma) e Braganca al posto di Belghali e Gineitis. Doppio cambio anche in casa giallorossa prima dello scoccare dell'ora di gioco. L'ultima giocata di Malen e' una combinazione nello stretto con Molina, la cui conclusione al volo è di poco alta. L'olandese viene sostituito da Castro, mentre Mora prende il posto di Soule'.
Il Toro pero' cresce ed e' pericoloso. Braganca imbuca in area per Simeone, ma Svilar mura bene l'attaccante granata, non al meglio della condizione. Un pericolo che convince Gasperini a cambiare ancora. Cristante e Dybala vengono richiamati in panchina, con l'ingresso di Kone e De Roon. Nel finale Pisilli chiude i giochi: con un diagonale che non lascia scampo a Perri, poi si accascia in preda ai crampi. E' l'immagine di una Roma che supera a pieni voti il primo tour de force stagionale dopo l'impegno in Champions League, in attesa del big match contro l'Inter di sabato prossimo.
Il Parma ko contro il Como, finisce 2-1 al Sinigaglia
Nessun contraccolpo per il Como dopo le fatiche europee. Nel debutto in campionato al Sinigaglia, i ragazzi di Fabregas superano per 2-1 il Parma, confermandosi cosi' tra le prime della classe. I tre punti arrivano grazie alle reti di due difensori, Ramon e Kaiki. Il gol della bandiera per i ducali, invece, lo realizza il subentrato Romero: l'argentino aveva colpito anche un palo al 68'.
Giornata di prime volte in casa Como: Fabregas, infatti, concede una chance da titolare a Sanchez, Kaiki e Kean. Salvo qualche iniziativa nei primi minuti, il Parma combina poco e nulla, subendo il consueto dominio territoriale della formazione lariana. I padroni di casa impiegano 23 giri d'orologio per sbloccare il punteggio, grazie alla rete di Ramon. Dopo una spazzata imprecisa di Valeri, Paz recupera palla sulla destra e crossa in area di rigore: il difensore spagnolo attacca il secondo pallo e sigla l'1-0 da pochi passi. Un paio di imprecisioni al momento dell'ultimo passaggio impediscono al Como di raddoppiare prima dell'intervallo. Il primo squillo del Parma, invece, arriva solo nel finale di frazione, quando Lontani svetta in area su Couto, mandando alto sopra la traversa l'ottimo cross di Sierro.Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo con il Como che gestisce le operazioni senza pero' trovare la rete della sicurezza. Oltre a Bernabe e Frigan, dalla panchina ospite si alza anche Romero: l'argentino impiega solo pochi minuti dal suo ingresso per spaventare la difesa avversaria. Al 68', infatti, Valeri crossa dalla sinistra per Romero che in scivolata stampa la sfera sul palo a Sanchez battuto.
Il pericolo appena corso scuote il Como che torna ad attaccare con maggiore pericolosita'. Dopo due chance non concretizzate da Rodriguez, il gol della sicurezza arriva all'83' e porta la firma di Kaiki: il brasiliano risolve un'azione confusa in area, segnando a porta vuota dopo la chiusura di Corvi sul tentativo di Douvikas. Con orgoglio il Parma accorcia il risultato nel recupero, grazie proprio a Romero, il migliore dei suoi.
In attesa dell'Inter, il Como raggiunge le due romane in vetta della classifica, a quota dieci punti. Un punto in quattro match, invece, per i ducali.