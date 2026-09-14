America's Cup: Luna Rossa annuncia team per regate preliminari

AGI - A dieci giorni dall'inizio della Preliminary Regatta Naples, Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il saling team, anche se le formazioni definitive saranno decise su base giornaliera.
La selezione di Luna Rossa
Nel rispetto di un approccio sportivo consolidato negli anni, è stata effettuata una rotazione degli atleti, in modo da permettere a tutti di partecipare alla competizione a bordo degli AC40, dando l'opportunità ai giovani talenti di navigare e integrarsi con il resto dell'equipaggio.
Alla luce del lavoro svolto in questi mesi, Luna Rossa ha convocato i seguenti atleti. Luna Rossa 1 - Team Senior: Peter Burling - timoniere; Marco Gradoni - timoniere; Ruggero Tita - timoniere; Maria Giubilei - trimmer; Gianluigi Ugolini - trimmer; Umberto Molineris - trimmer. Luna Rossa 2 - Team Y&W: Margherita Porro - timoniera; Massimiliano Antoniazzi - timoniere; Lorenzo Sirena - timoniere; Maria Vittoria Marchesini - timoniera/trimmer; Giovani Santi - trimmer; Alice Linussi - trimmer.
Tutto pronto per il 24 settembre
Al termine della giornata odierna, Luna Rossa lascerà il cantiere Palumbo Superyachts Refit, che dal 3 luglio ha ospitato la sua base temporanea a Napoli, per trasferirsi a Nisida. Da lì continuerà ad allenarsi sino alla Preliminary Regatta che prenderà il via giovedì 24 settembre. Per il team italiano il programma estivo è stato tanto proficuo quanto impegnativo, perché ha comportato la gestione in parallelo di due attività: quella degli AC40 a Napoli con il team Y&W (affiancato a fasi alterne da quello Senior) e quella dell'AC75 a Cagliari.
Programmi complessi dal punto di vista sportivo e logistico
Navigare sul campo di regata della 38esima America's Cup nello stesso periodo dell'anno in cui si disputerà la competizione del 2027, è stato però di fondamentale importanza per raccogliere informazioni utili e allenare l'equipaggio, coinvolgendo e formando, contemporaneamente, nuove figure di velisti.
"Sono molto soddisfatto del lavoro fatto quest'estate - ha detto Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa - Sia a Napoli sia a Cagliari, il team si è impegnato al massimo per portare avanti e in parallelo due programmi complessi dal punto sportivo e logistico". "Adesso siamo nella fase finale della nostra preparazione in vista delle regate preliminari che inizieranno il 24. Abbiamo ancora dei giorni di allenamento davanti che sfrutteremo al massimo, ma certamente questi mesi di navigazione a Napoli sono stati di grande utilità. Ora si tratta di trasformare il lavoro fatto e le informazioni raccolte in risultati. Un grazie particolare va anche a Sport e Salute, che ha lavorato senza sosta per organizzare le infrastrutture che ci accoglieranno a Nisida durante l'evento e per facilitare il nostro trasferimento. Dal punto di vista sportivo, sono felice delle nostre formazioni: abbiamo velisti di eccellenza e di grande esperienza che si affiancano a giovani atleti, donne e ragazzi, con enormi potenzialità e risultati già importanti alle spalle. Questo mix di competenze e approcci diversi rappresenta per noi un valore aggiunto. Adesso ci concentriamo sulle regate che stanno per iniziare - ha concluso Sirena - con l'impegno di dare il massimo e raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti".