GP di Spagna, 'Kimi' Antonelli trionfa anche a Madrid

AGI - Andrea 'Kimi' Antonelli concede il bis dopo Monza e trionfa anche nel Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes gestisce con sapienza una gara molto tirata e respinge il tentativo di assalto finale dell'olandese Max Verstappen, che conquista un ottimo secondo posto a bordo della sua Red Bull.
Completa il podio la McLaren del britannico Lando Norris, che non riesce a capitalizzare la pole position anche a causa del tempismo della Virtual Safety Car. La Ferrari resta ancora fuori dalla top 3, con il monegasco Charles Leclerc che chiude quarto dopo aver aspettato invano una bandiera rossa.
Ferrari in difficoltà, Hamilton costretto al ritiro
Il britannico Lewis Hamilton, invece, esce di scena già al settimo giro per un problema ai freni. Quinta posizione per l'altra Mercedes del britannico George Russell, che ora scivola a 81 punti di distanza in classifica dal compagno di squadra Antonelli.
Colapinto protagonista e punti importanti per Alpine
Ottima prestazione dell'argentino Franco Colapinto, che porta l'Alpine in settima piazza alle spalle della Red Bull di Liam Lawson. Una gara solida che consente al team francese di raccogliere punti preziosi in ottica campionato.
La top 10 del Gran Premio di Spagna
In top 10 anche Oscar Piastri con la McLaren, Arvid Lindblad con la Racing Bulls e Nico Hulkenberg con l'Audi. Un risultato che conferma l'equilibrio nelle posizioni di rincalzo della griglia di Formula 1.
Prossima tappa: il GP dell'Azerbaijan
Dopo il weekend spagnolo, la Formula 1 tornerà in pista nel fine settimana del 26 settembre a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaijan, nuovo appuntamento di una stagione che vede Antonelli sempre più protagonista nella lotta per il titolo mondiale.
Kimi, "bello vincere ma avrebbe meritato Norris"
"E' stata una gara molto difficile, non lineare. Ho cercato di gestire le gomme. E' bello vincere, ma non come le altre volte perché penso che oggi la vittoria la meritasse Norris. In ogni caso è stata una gara molto positiva, avevamo un ottimo passo anche con le hard. Dobbiamo continuare a spingere". Lo ha detto il pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli che ha parlato di "un weekend incredibile: ringrazio tutti i fan per essere venuti e per la grande energia mostrata. Non vedo l'ora di tornare qui l'anno prossimo" ha aggiunto il giovane bolognese, leader del Mondiale. Sulla lotta per il titolo, che ora vede l'italiano davanti a Russell di 81 punti, Kimi ha concluso: "Non ci voglio pensare, devo godermi ogni gara cercando di fare sempre del mio meglio. Vedremo a fine anno quale sarà la posizione finale"