'Fuochi d'artificio' a Reggio Emilia, Sassuolo batte juve 3-2

AGI - Partita pazzesca a Reggio Emilia con tre gol negli ultimi cinque minuti. Il Sassuolo batte 3-2 la Juventus in una partita rocambolesca. I padroni di casa sono andati due volte in vantaggio con Esposito e Bowie, venendo raggiunti in entrambi i casi da Zhegrova. All’ultimo minuto, però, l’ex Adzic ha trovato il 3-2 che manda gli emiliani a 7 punti, alla pari con la formazione di Spalletti.
Primo squillo bianconero dopo appena due minuti, quando Nico Gonzalez si libera al tiro col destro dal limite, scheggiando la parte alta della traversa. La Juventus si rende pericolosa, ma concede più di qualcosa dietro, dove il Sassuolo trova spesso spazio in ripartenza. Al 36’ un ottimo Doig, ispirato da Esposito, entra in area dalla sinistra e calcia trovando l’esterno della rete. Si va all’intervallo sul risultato di 0-0.
La Juventus pericolosa a inizio ripresa
Subito Juventus pericolosa al rientro in campo. Al 47’ Alajbegovic si accentra per calciare a giro con il destro: Muric devia in angolo. Un minuto dopo è Vicario a volare sulla conclusione di Berardi.
Esposito porta avanti il Sassuolo
Al 65’ passano in vantaggio gli emiliani. Matic si accentra dalla destra dopo una serie di scambi e a 30 metri dalla porta verticalizza perfettamente verso l’area, dove si lancia Esposito che batte Vicario: 1-0.
Zhegrova firma il primo pareggio
Nel finale la Juventus guadagna campo e all’82’ pareggia con il neoentrato Zhegrova.
Il gol dell’1-1 della Juventus
Muric esce per respingere un cross dalla sinistra di Kelly, ma la palla finisce tra i piedi del kosovaro, che con il portiere fuori dai pali insacca per l’1-1.
Bowie riporta avanti gli emiliani
Il Sassuolo non accusa il colpo e all’89’ torna avanti. Bakola scambia con Doig e sfonda centralmente arrivando al limite, dove serve Bowie, che con il destro batte Vicario.
La doppietta di Zhegrova
In avvio di recupero arriva la doppietta di Zhegrova, che si accentra dalla destra, scambia con Kolo Muani e batte Muric.
Adzic firma il successo del Sassuolo
La partita non finisce qui, perché all’ultimo minuto di recupero la squadra di Aquilani la vince con Adzic, che finalizza il contropiede neroverde siglando il secondo gol consecutivo dopo quello al Bologna. Al Mapei il Sassuolo vince 3-2.