MotoGP a Misano, Marc Marquez trionfa e aggancia Martin

AGI - Marc Marquez (Ducati) vince a Misano il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il campione del mondo in carica approfitta della caduta del riminese Marco Bezzecchi (Aprilia) nel corso del primo giro per mettere a segno la doppietta dopo il successo di ieri nella Sprint Race.
Podio tutto spagnolo a Misano
Secondo posto per Alex Marquez (Ducati Gresini) davanti a Pedro Acosta (KTM), per un podio dunque interamente spagnolo. Quarto Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), che precede Jorge Martin (Aprilia).
Martin prova a battagliare con Marquez nelle prime fasi della gara, ma cala nella seconda parte e non va oltre la quinta posizione.
Bezzecchi fuori subito
La svolta della corsa arriva già nel corso del primo giro, quando Marco Bezzecchi finisce a terra. L'episodio apre la strada a Marc Marquez, che gestisce al meglio la gara e conquista una vittoria fondamentale per la classifica mondiale.
Classifica mondiale più che mai aperta
Grazie al successo di Misano, Marc Marquez aggancia Jorge Martin in vetta alla classifica piloti. I due rivali si trovano ora a quota 274 punti, rendendo ancora più avvincente la lotta per il titolo mondiale.
Alle loro spalle resta terzo Marco Bezzecchi con 241 punti, nonostante lo zero conquistato nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.
L'ordine di arrivo e le classifiche
Questo l'ordine d'arrivo del Gran Premio di San Marino della classe MotoGp, quattordicesimo appuntamento della stagione (su 22), disputato sul circuito di Misano: 1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 41'13"013 alla velocità media di 166.0 km/h 2. Alex Marquez (Esp) Ducati a 0"657 3. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 2"326 4. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 6"027 5. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 14"021 6. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 18"252 7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 20"581 8. Enea Bastianini (Ita) Ktm a 20"858 9. Luca Marini (Ita) Honda a 22"911 10. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha a 23"229
Giro più veloce: Fermin Aldeguer (22°) in 1'30"936 alla velocità media di 167.3 km/h
La classifica piloti: 1. Marc Marquez (Esp) 274 punti 2. Jorge Martin (Esp) 274 3. Marco Bezzecchi (Ita) 241 4. Fabio Di Giannantonio (Ita) 223 5. Pedro Acosta (Esp) 209 6. Ai Ogura (Jpn) 203 7. Raul Fernandez (Esp) 199 8. Alex Marquez (Esp) 153 9. Francesco Bagnaia (Ita) 143 10. Fermin Aldeguer (Esp) 105
La classifica costruttori: 1. Ducati 412 punti 2. Aprilia 410 3. Ktm 251 4. Honda 137 5. Yamaha 84