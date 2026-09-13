Lecce show con un finale da brividi, 3-2 al Monza

AGI - Il Lecce regala spettacolo ed entusiasma i propri tifosi davanti a un Monza che però, dato per morto e sepolto, si rianima e sfiora addirittura il pareggio in un finale confuso e convulso che ha tenuto i 26.000 spettatori del Via del Mare con il fiato sospeso.
Pronti via e, al primo angolo della partita, passa il Lecce. Ilic pennella per Coulibaly, che di testa trova la rete dell'1-0. Il Monza reagisce con una combinazione tra Mangas e Siebert: Falcone è anticipato, ma per i biancorossi c'è soltanto un calcio d'angolo.
Al 10' raddoppiano i salentini. Sempre su corner battuto da Ilic, stavolta è Tiago Gabriel a svettare in mezzo tra Folorunsho e Kouadio, firmando il 2-0 giallorosso.
La reazione del Monza e il tris di Coulibaly
I brianzoli, dopo lo shock iniziale, si rialzano. Al 17' Robinson triangola con Varela, Falcone para sul tentativo dell'inglese, respinge ancora su Varela e Gallo si oppone a Colpani.
Tre minuti più tardi il Monza dimezza le distanze. Robinson apre per Birindelli, il cui cross trova Mangas pronto a firmare il 2-1. Nemmeno il tempo di annotare la marcatura che Veiga vede e serve Coulibaly, il quale anticipa Lucchesi e firma il 3-1 che fa esplodere il Via del Mare.
Il Monza fatica a riproporsi con continuità. Veiga sbaglia l'appoggio per N'dri, sprecando una buona occasione, mentre Varela, su cross di Mangas, sfiora il palo di testa. Al 33' ancora Varela serve Robinson, il cui tiro termina di poco a lato.
Ripresa equilibrata e occasioni brianzole
In avvio di secondo tempo Maleh prova la conclusione, ma Folorunsho devia in angolo. Gli ospiti mantengono una leggera prevalenza territoriale e cercano di accorciare ulteriormente le distanze con Birindelli, protagonista in due occasioni, e con Bakoune, senza però riuscire a superare la difesa salentina.
Il Lecce controlla con attenzione, pur concedendo qualche spazio a una squadra ospite determinata a rientrare in partita.
Finale da brividi al Via del Mare
Nel finale il Monza si riversa in avanti a pieno organico. Fatah non trova lo specchio della porta, mentre Cutrone prima calcia sull'esterno della rete al 34' e poi costringe Falcone a una difficile parata al 42'.
Proprio allo scadere arriva il gol che riapre tutto. Su punizione di Zeballos, il pallone sfugge a Falcone e termina in rete per il 3-2.
L'assalto finale dei brianzoli è concitato. Mout conclude verso la porta, Kouadio devia e la sfera per poco non beffa il portiere giallorosso. Il Lecce si chiude a protezione del vantaggio e il triplice fischio finale arriva come una vera liberazione per squadra e tifosi.