EuroVolley 2026: Italia ancora vincente, 3‑0 alla Grecia

AGI - L'Italia fa accademia e vince anche il secondo incontro di EuroVolley 2026. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto la Grecia per 3 a 0 (25-23; 25-23; 25-16).
Dopo il successo al debutto contro la Svezia (3-0) a Napoli davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questa sera capitan Simone Giannelli e compagni hanno dominato il match disputato al 'PalaPanini' di Modena, il 'tempio' della pallavolo italiana, davanti a 4.200 spettatori. La squadra italiana ha fatto fatica nei primi due set ma è cresciuta nel terzo.
L'Italia ha sofferto nei primi due set per poi dominare nel terzo. I greci, che hanno incassato la seconda sconfitta in altrettanti incontri di questo Europeo, hanno messo in difficoltà gli azzurri, soprattutto in ricezione, imponendo il proprio gioco per poi cedere nel terzo parziale.
La squadra di De Giorgi è stata brava a superare i momenti di difficoltà per poi dilagare nel terzo set. Gran prestazione del 'martello' Daniele Lavia, top scorer azzurro con 15 punti. Bene anche Yuri Romanò con 14 punti seguito da Giovanni Sanguinetti con 7.Avvio di partita con l'Italia che si porta sul '+4'. I greci sono poi riusciti a rimontare dando poi vita ad una sfida punto a punto. Sul 22 pari, a regalare l'attacco vincente è stato Romanò.
Grande equilibrio nel secondo set con l'Italia ad andare in vantaggio ma essere anche recuperata. A salire in cattedra è Lavia ma gli azzurri non riescono a prendere il largo. Sul 22 a 22, coach De Giorgi chiama time out.
Al rientro in campo, Sani al servizio e Porro chiudono il punto del 24 a 22, poi Sanguinetti chiude sul 25 a 23. Nel terzo parziale, l'Italia fa la differenza nella parte centrale andando anche sul '+7' (17-10) grazie a tutto il collettivo, da Lavia a Romanò, da Mati a Sanguinetti e Giannelli.Terzo match, domani contro la Slovacchia, avversaria battuta tutte e tre le volte in un Campionato europeo (3-1 nel 1997, 3-0 nel 2003 e 3-0 nel 2017). L'ultimo confronto ufficiale tra Italia e Slovacchia è stato il 3-0 degli azzurri all'EuroVolley 2017.
I prossimi impegni nel girone
L'agenda dell'Italia al 'PalaPanini' prevede domani sera la sfida contro la Slovacchia, martedì contro la Repubblica Ceca e giovedì contro la Slovenia. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.05.