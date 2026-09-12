MotoGp: Marc Marquez si prende la Sprint, domenica Bezzecchi in pole

AGI - Marc Marquez si prende la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati supera Marco Bezzecchi (Aprilia), secondo al traguardo e partito in pole position, in curva 1 e conduce dall'inizio alla fine la gara breve del sabato.
Completa il podio un buon Jorge Martin (Aprilia), che conserva la leadership in classifica del Mondiale ma vede avvicinarsi sia Marquez (-14) sia Bezzecchi (-22). In quarta posizione c'è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (KTM). Fuori dalla top ten Francesco Bagnaia (Ducati), 13esimo dietro Franco Morbidelli (Ducati VR46).
Marc Marquez: "La gara importante è domenica"
"Sin dalla partenza l'obiettivo era di mettermi davanti, perché avevo la gomma media e Bezzecchi aveva la morbida. Gli ultimi giri sono stati un po' pericolosi come ad Aragon, ho cercato di spingere. Poi mi sono rilassato un po' dopo essere riuscito a creare un buon gap. Il passo c'era e ho cercato di gestire. Sono soddisfatto della vittoria, ma la gara importante è quella di domani". Lo ha detto il pilota della Ducati, Marc Marquez, in seguito al trionfo della sprint race del Gran Premio di San Marino 2026 di MotoGP.
Bezzecchi: "Ottimo risultato per me"
"Sono molto contento, finalmente sono riuscito a fare meglio della terza posizione in una sprint. Ho fatto la pole position e poi il podio nella sprint, un ottimo risultato per me e per la squadra. Siamo pronti per la gara di domani". Lo ha detto il pilota dell'Aprilia, Marco Bezzecchi, al termine della sprint race del Gran Premio di San Marino 2026 di MotoGP, nella quale ha ottenuto un buon secondo posto alle spalle di Marc Marquez.
La griglia di partenza
Domani, per la gara del Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano, la griglia di partenza è la seguente:
1ª fila: 1. Marco Bezzecchi (Ita), Aprilia, in 1'29"982 alla velocità media di 169,29 km/h; 2. Marc Marquez (Esp), Ducati, in 1'30"180; 3. Fermín Aldeguer (Esp), Ducati, in 1'30"350.
2ª fila: 4. Fabio Di Giannantonio (Ita), Ducati, in 1'30"386; 5. Jorge Martin (Esp), Aprilia, in 1'30"569; 6. Luca Marini (Ita), Honda, in 1'30"609.
3ª fila: 7. Pedro Acosta (Esp), KTM, in 1'30"640; 8. Franco Morbidelli (Ita), Ducati, in 1'30"643; 9. Alex Marquez (Esp), Ducati, in 1'30"696.
4ª fila: 10. Raúl Fernández (Esp), Aprilia, in 1'30"853; 11. Johann Zarco (Fra), Honda, in 1'30"887; 12. Pol Espargaró (Esp), KTM, in 1'31"180.