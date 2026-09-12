McLaren di Norris in pole al GP di Spagna, Ferrari inseguono
Norris in pole nel GP di Spagna, McLaren davanti a Kimi Antonelli per 11 millesimi
Home>Sport

Norris in pole nel GP di Spagna, McLaren davanti a Kimi Antonelli per 11 millesimi

Le Ferrari si piazzano quarta e quinta, con Hamilton davanti al monegasco Leclerc
Lando Norris
Afp - Lando Norris
gp spagna lando norris mclaren
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - La McLaren di Lando Norris partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito del Madring, il pilota britannico ha preceduto di soli 11 millesimi la Mercedes di Kimi Antonelli, che lo affiancherà in prima fila.

ADV

Terzo tempo per Max Verstappen su Red Bull. Subito dietro si piazzano le Ferrari, con Lewis Hamilton quarto e Charles Leclerc quinto. Solo sesta la Mercedes di George Russell.

ADV

I dettagli delle qualifiche e i tempi del Q3

Il britannico Lewis Hamilton, dopo aver accarezzato il sogno della prima pole in Rosso, è quarto a +0"189, mentre l'altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc ottiene una quinta casella (+0"195).

Duro colpo in ottica Mondiale per il britannico George Russell (Mercedes), che sarà costretto a scattare dalla sesta posizione e ad inseguire il compagno di squadra Antonelli. Completano la top 10 di giornata Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Alpine) e Arvid Lindblad (Racing Bulls). Domani, domenica, l'appuntamento con la gara è alle ore 15.

ADV