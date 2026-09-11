Malagò è sereno: 'Nessuna irregolarità nelle elezioni Figc'

AGI - "Non posso che essere tranquillo perché conosco bene la situazione, ma so anche ovviamente che fa parte del gioco e che c’è sempre qualcuno che ha delle idee diverse". Giovanni Malagò a margine del Tempo delle Donne a Milano parla dei dubbi sulla regolarità della sua elezione a presidente della Figc.
"Ma sappiamo benissimo quanto magari è stato osteggiato (il nuovo corso, ndr) prima delle elezioni, durante le elezioni e subito dopo", aggiunge sottolineando che "adesso c’è un nuovo capitolo, viviamolo con serenità, anche se io credo, a cominciare da voi giornalisti, che avete tutti molto ben chiara la situazione".
La regolarità dell’elezione
"Certo che è tutto valido e tutto regolare - puntualizza dal palco -. Poi come spesso succede, ultimamente anche troppo nel mondo dello sport, si agisce per volontà interpretative. Io non sto bluffando: non ho motivo di dubitare assolutamente, poi massimo rispetto delle opinioni ma ci sono fin troppi elementi che confermano queste mie affermazioni, esperienze precedenti, dati di fatto e prassi. Non ho altro da dire perché questa è la realtà dei fatt"».
Il rapporto con le posizioni diverse
Alla domanda su come viva questa situazione, il presidente Figc risponde: "Sarei un pazzo se dicessi che mi fa piacere. Diciamo che da molti anni sono abituato a dialogare, per dirlo con un eufemismo, con qualcuno che ha posizioni diverse, in genere sono quasi sempre persone che provengono da un contesto diverso dal mio. Io sono rappresentante della società civile, faccio tutto questo da volontario e sono eletto, non sono mai stato nominato. Difendo il mondo dello sport e il mondo del calcio", conclude.
La fiducia nelle scelte del ct Mancini
Il ct Roberto Mancini comunicherà la lista venerdì 18 settembre, in vista delle prime quattro partite di Nations League (contro Belgio, Francia e due volte Turchia). Sulle prime convocazioni in Nazionale di Mancini "c'è fiducia, ci deve essere e ci manca solo che non ci sia. Ma mi sembra anche che ci sia energia, positività, poi è tutto da dimostrare sul campo". Lo dice il presidente della Figc, Giovanni Malagò, parlando a margine del Tempo delle Donne a Milano. "Sulle convocazioni - prosegue - non so niente, però ho visto che ci sono tanti giovani - anche se gli italiani, non c'è dubbio, non sono poi così tanti numericamente parlando - che stanno facendo molto bene, almeno in questo inizio di campionato. E poi ci sono anche italiani di doppia nazionalità: mi fa piacere che hanno scelto di stare con noi"