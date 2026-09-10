Europei di pallavolo: Italia show, Svezia battuta 3 a 0

AGI - Una serata di festa, emozioni e spettacolo apre il campionato Europeo maschile di pallavolo 2026. Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, l'Italia di Ferdinando De Giorgi inaugura la competizione con una netta vittoria sulla Svezia, superata 3-0 con i parziali di 25-22, 25-21, 25-17.
L'Italia della pallavolo incanta Napoli
A fare da cornice al debutto degli azzurri, un'Arena gremita in ogni ordine di posto con 6.000 spettatori. La pioggia, caduta pochi minuti prima del fischio d'inizio, ha costretto gli organizzatori a posticipare l'avvio della gara di 30 minuti, senza però spegnere l'entusiasmo del pubblico.
Mattarella sugli spalti in piazza del Plebiscito
La serata era iniziata con l'esibizione dei Planet Funk, prima di lasciare spazio alla sfida inaugurale. Sugli spalti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi dell'intera Arena al momento del suo ingresso, insieme ai ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi e al presidente del Coni Luciano Buonfiglio.
Presenti inoltre il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, il presidente Fivb Fabio Azevedo, il presidente Cev Roko Sikiric e il presidente della Lega Pallavolo Serie A Claudio Durigon, oltre ai vertici istituzionali della città di Napoli, con il sindaco Gaetano Manfredi, e della Regione Campania, con il presidente Roberto Fico.
La vittoria degli azzurri
Sul campo l'Italia ha rispettato i pronostici, imponendosi contro una Svezia capace comunque di mostrare una buona qualità di gioco e guidata in panchina dal tecnico Gido Vermeulen.
Gli azzurri hanno costruito il successo attraverso una prestazione solida e ordinata, con capitan Giannelli a dirigere le operazioni e bravo a coinvolgere tutti gli attaccanti.
Alla fine per gli azzurri e lo staff la stretta di mano del Presidente Mattarella. Dopo il successo inaugurale, l'Italia si trasferirà domani mattina a Modena, sede della Pool A. Gli azzurri torneranno in campo sabato 12 settembre contro la Grecia. Appuntamento alle 21.05.
Il saluto di Mattarella agli atleti
Al termine del match contro la Svezia, il Capo dello Stato ha lasciato la tribuna autorità per raggiungere il campo di gara dell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli, dove ha salutato tutti i giocatori di entrambe le nazionali.
Il primo ad andargli incontro è stato il capitano degli azzurri, Simone Giannelli, che gli ha stretto la mano, ripetendo più volte "grazie presidente". Dopo aver scattato alcune foto con il gruppo dei giocatori e con lo staff tecnico, capitanato dal ct Fefè De Giorgi, Mattarella ha lasciato l'arena insieme con la figlia Laura.